新冠肺炎｜船員免強制檢疫湧港換班　船公司代理：措施愈來愈鬆

新冠肺炎疫情第三波爆發，有獲豁免檢疫的抵港機組人員、船員先後出現確診，專家質疑邊境檢疫措施有漏洞，衛生署才於7月8日起為抵港機組人員、船員等做病毒測試。《香港01》今日（23日）到大角咀海輝道海濱公園直擊遠洋船員換班情況，大部分人上岸時均有戴上口罩，惟亦有人只用手拿著口罩或脫下口罩進食，無視疫情風險。 船公司代理職員透露，早前船員豁免檢疫時，船員可在港自由活動，但由於現時已沒有酒店肯接收船員，他們均會入住船公司安排的酒店，惟他直認政府沒有強制檢疫，「同酒店傾好咗，船員唔會周圍走先可以住。」他坦言，目前香港換班船員限制少，來港船員有增無減，希望政府能盡快封關，「太多船員來，人哋措施愈來愈緊，我哋就愈來愈鬆。」

下午5時許，一批約40人的菲律賓籍及印尼籍的船員，於大角咀海輝道海濱公園登岸，船員直奔停泊約20米外的船公司代理私家車，直接前往機場。大部分人上岸時均有戴上口罩，惟亦有人只用手拿著口罩，部分人亦自備面罩、眼罩及手套等，有人用保險紙包妥行李。

負責接載船員上落及安排膳食的船公司代理職員表示， 現時登岸的船員，會直接登上公司安排車輛，直接前往機場離境。至於來港接班的船員，船公司需要安排他們在登機來港前48小時內，在出發地接受病毒核酸測試，取得呈陰性的結果後才可安排船員到港。船員入境後便要前往機場採集唾液樣本，但毋需在亞博館等待病毒測試結果便可離開。

政府沒有強制檢疫：同酒店傾好咗船員唔會周圍走​

他透露，早前船員獲豁免時，有船員主動要求到私家醫院、診所檢驗，船公司亦會安排，但船員可在港自由活動。但由於現時已沒有酒店肯接收船員，他們均會入住船公司安排的酒店檢疫，即帝盛酒店、悅來酒店等，待貨船到港才可離開酒店，直接前往登船。惟他直認，政府沒有強制檢疫，船代理公司與酒店有共識，「同酒店傾好咗，船員唔會周圍走先可以住」，相信船員「會自律留在酒店」。

船公司代理職員又指，亞洲只剩下香港、新加坡及日本等容許船員下船換班，但新加坡、日本相對限制較多，船員變相紛紛湧到香港換班。他指，自疫情以來，粗略估計有多達20多萬船員來港，每日約有800至1000船員來港，升幅較去年同期增加2至3倍。他希望政府能盡快封關，「太多船員，人哋措施愈來愈緊，我哋就愈來愈鬆。」

翻查資料，新加坡海事及港口管理局限制船員，必須能夠確認他們在過去14日沒有下船、獲得由新加坡醫生簽發的適合旅行的醫療證明，以及能證明其需要下船換班的文件，例如其僱傭合同到期，或者船舶買賣協議顯示船員更換。

而登船的船員，必須能夠確認船員已經在新加坡隔離至少兩個星期，在此期間一直處於健康狀態。登船前接受新型冠狀病毒檢測，並且必須在在機場（或者其他到達地點）以及船舶間直接轉移，中間不得停靠。如果任何船舶有船員下船，相關船舶不能離開碼頭，直到其下船船員已經離開新加坡。