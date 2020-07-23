新冠肺炎│六艘遠洋貨船因船員確診　正停泊南丫島強制隔離14日

第三波新冠肺炎疫情持續爆發，矛頭直指港府豁免不同類別人士入境時強制檢疫，造成防疫大漏洞。其中，今年6月初起，無論貨船是否在香港上落貨，船員都可在本港換班，令大批船員湧港。 港府日前指，本月初已要求船員來港前48小時內取得健康證明，但《香港01》取得海事處本周二（21日）發予業界的電郵，提及有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，意味檢疫措施收緊後或仍無效。 海事實時資訊網站顯示，該六艘貨船正停泊在南丫島南面的錨區。有貨船業界人士指，港府放寬檢疫後，貨船蜂擁來港，錨區長期爆滿，有駁船每日接載至少150名不同國籍船員上落貨船，生意較之前多了兩至三倍，擔心他們會將病毒帶進社區。 記者本周三（22日）下午向衛生署查詢，該六艘貨船是否正在隔離，分別有多少人確診，並提供該批船員國籍、總數及確診人數，另再詢問該批確診船員是否一直在船上，還是乘飛機來港換更後確診，並有否船員已離港，尚待回覆。

《香港01》取得海事處本周二（21日）發電郵予業界，提及有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，其中一艘為CMA CGM ROSSINI。（讀者提供）

海事處通知六艘貨船有船員確診

海事處海港巡邏組一名海事經理，本周二（21日）發電郵予業界，指從衛生署港口衛生科得知，有六艘貨船因有船員的新冠病毒檢測呈陽性，因此已被要求在香港海上隔離14日。

業界人士紛紛收到電郵，並稱確診船員已送院治療，而船上其餘船員則「已採取檢驗及強制在原有船上隔離14天，不得埋街」。

根據該電郵，該六艘貨船分別名為「CMA CGM ROSSINI」、「MSC KERRY」、「VANTAGE」、「ALISA V」、「DARYA GANGA」及「ROSA」。它們分別在本月11日至17日陸續抵港，並在12日至21日開始隔離（見表），惟衞生署不曾公布有貨船在港隔離的消息。

電郵又提及，該六艘貨船現時分別停泊在南丫島西南及北面錨區及碇泊處。翻查海事實時資訊網站Marine Traffic，六艘貨船的實時位置與電郵所述吻合。

↓↓↓六艘船隻隔離日期及地點：↓↓↓

海事處電郵提及，該六艘貨船現時分別停泊在南丫島西南及北面錨區及碇泊處。翻查海事實時資訊網站Marine Traffic，六艘貨船的實時位置與電郵所述吻合。

記者問船員確診人數及國籍 待衛生署回應

記者本周三（22日）下午向衛生署查詢該六艘貨船是否正在隔離，六艘貨船分別有多少人確診，有多少船員正在隔離，有否船員已離港，並提供該批船員國籍、總數及確診人數，另記者再詢問該批確診船員是否一直在船上，還是乘飛機來港換更後確診，並有否確診船員已離港，尚待回覆。

《香港01》取得海事處本周二（21日）發電郵予業界，提及有六艘貨船本月中因船員確診，需在香港隔離14日，其中一艘為MSC KERRY。（讀者提供）

貨船業人士：檢疫放寬後 每日至少150船員上落

有業界人士指，自港府6月9日放寬在香港的「船員換更」檢疫措施後，專供大船停泊的錨區自7月初起便長期爆滿，他更透露，負責接載船員上落的本地艇家生意大旺，估計每日接載至少150人，較以往多兩至三倍。

至於其他船類相關服務，例如伙食船及加油船等等同樣應接不暇。他又形容，上落貨船的船員國籍多如「聯合國」，印度、菲律賓、印尼、俄羅斯，甚或東歐國家也有，「語言同文化有差異或溝通障礙，或有人無遵守隔離規矩，如本身染病，在人來人往的碼頭等船，就成為播毒元兇之一」。

他質疑，港府放寬檢疫措施造成大漏洞，例如來港接班的船員雖然要有健康證明，但外地負責檢測的機構未必可靠，而當他們入境香港，雖然要留下樣本作病毒檢測，但未有結果就可到酒店入住，「途中可能已在社區乘搭交通工具同接觸市民啦」。

有駁船每日接載至少150名不同國籍船員上落貨船，生意較之前多了兩至三倍。（讀者提供）

港府兩度放寬 至少8,000船員獲豁免檢疫入境

港府今年2月起實施入境強制檢疫，當時在香港上落貨的貨船船員是其中一類獲豁免人士；其後港府4月再放寬措施，准許他們在香港換班。今年6月，在香港船東會及業界爭取下，政務司司長張建宗進一步放寬管制，連並非在香港上落貨的貨船，船員都可以在港換班。

運輸及房屋局早前回覆《香港01》指，2月8日至6月21日期間，獲豁免強制檢疫的貨船船員類別人士約有8000人。

據海事處6月8日向業界發出的通告，非在港上落貨的貨船更換船員時，「落班」船員前往機場離港前須一直留在船上；而登船「接班」的船員，須在船隻停泊香港後才抵港，並且馬上登船，如他們在船隻抵達香港前入境，船公司或代理須為他們安排住宿與與船隻的點對點交通。

衛生署7月10日收緊措施 六貨船有船員7月中確診

衞生署事後補救，規定所有經機場抵港以登船的貨船船員，由7月10日起須在出發前48小時進行新冠病毒核酸測試，並取得陰性結果，而船公司或代理須向入境處提交聲明，而船員抵港後亦須留下深喉唾液樣本，以進行病毒測試。

不過措施實施不足一個月就出事，9名於香港登船的船員抵達寧波後確診，當中6人由外地抵港再登船，並曾入住荃灣帝盛酒店，引發恐慌。

不過，根據海事處電郵，上述六艘貨船是在本月中，亦即衛生署新規定後才有船員確診導致船隻需隔離，如相關船員是在7月10日後才抵港，意味檢疫措施收緊後或仍無效。