童黨欺凌｜上水13歲少女疑出言中傷　得罪小情侶被摑18巴

上水祥龍圍邨於6月底發生小情侶狂摑13歲少女的欺凌案，警方昨拘捕涉案兩人。消息指，13歲女受害人早前曾出言中傷15歲女生，對方怒氣難消，案發當日兩人狹路相逢，鬧得面紅耳赤。此時女生的小男友現身，挺身為女朋友出氣並怒罵少女，兩人更出手教訓少女，輪流掌摑至少18巴。少女被打至臉頰紅腫，回家後向父親訴苦，終揭發事件。直至昨日欺凌影片網上瘋傳後，警方即時拘捕該隊小情侶。

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消息稱，遇襲的13歲少女家住祥龍圍邨附近一屋邨，不時在祥龍圍邨呈祥樓附近排球場外流連。至於施襲的小情侶，16歲姓林少年亦是附近街坊，其15歲姓葉女朋友則住在葵涌，不時跨區入上水拍拖，排球場外是兩人相聚的地點之一。案中3人偶爾在上址碰頭，但並不認識。

據了解，13歲少女曾惡言抨擊葉女，雙方早已心存芥蒂。案發於6月29日傍晚6時許，2名少女冤家路窄，在排球場外相遇，隨即發生口角。林男未幾趕至，替女朋友出氣及指罵13歲少女。小情侶怒氣難消，輪流以手掌摑少女的臉部至少18巴掌，少女被打至跌坐地上，失聲痛哭求饒，其間小情侶亦拍攝施襲片段。兩人施襲後便逃之夭夭。13歲少女臉頰紅腫，回家後向父親哭訴事件，父親聞言大怒，著女兒到大埔那打素醫院求醫，並在6月30日凌晨約零時15分報警求助。案件交由大埔警區反黑組跟進。

據悉，由於女受害人沒有太多施襲者的資料，故警方經連日調查後，才鎖定小情侶的身份，至昨日欺凌影片網上瘋傳後，警方即時在上水區拘捕該對小情侶，涉嫌「襲擊致造成實際身體傷害」。據了解，案中3人並無黑社會背景，其中葉女已輟學及無業；而林男則是粉嶺一中學的中一生。

《香港01》記者昨晚重回案發現場一帶視察，發現晚上有玩街車的少年在邨內流連，嬉鬧時會有些吵鬧。至今午再前往視察，則未見有少年聚集。

14歲中二女童Lucy表示，祥龍圍邨一帶有年約15歲的童黨聚集，不時在乒乓球桌附近「吹水」聊天，有時候飲酒食煙，相信非住附近，只是在此聚集玩樂。居民王小姐則指，她晚上8時放工回家，不時見到年約13至14歲的少年在祥龍圍邨行人路打閃避球，容易傷及途人，而且會「好大聲」唱歌和飲酒。

居住祥龍圍邨的祥伯育有一名12歲女兒，他指女兒未受過騷擾，亦不認識欺凌事件中的事主。據他所知，聚集童黨與清河邨黑社會有關，大多未滿16歲，但甚少有打架情況，治安尚可，偶爾有人會偷單車取利。