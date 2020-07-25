童黨欺凌│上水祥龍圍邨爆欺凌案　兩男女狂摑少女18巴　警拘兩人

上水疑發生童黨欺凌事件，網上片段拍得於上水祥龍圍邨，兩名年約10多歲的男女相繼用手狂摑向一名穿黑衣T恤的中短髮少女，在不足一分鐘內，合共掌摑至少18巴。青年以手摑向少女的臉部時，傳出清脆聲響，少女被摑至跌坐地上，失聲痛哭求饒，但青年未有理會，質問少女及繼續施襲。事件引起網民熱議，批評是童黨所為，又指斥青年欺負女性，行為不可原諒，促警方盡快作出拘捕。 警方證實於上月30日接獲報案，事主為一名13歲女童，警方於今日（25日）拘捕涉案15歲少女及16歲青年，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害。

網上流傳兩段片段，拍得於疑似上水祥龍圍邨呈祥樓戶外位置，兩名男女相繼用手狂摑向一名穿黑衣T恤的中短髮少女。其中一名束馬尾、戴黑色口罩的黑衣女子，在短短12秒內，左右開弓掌摑少女7巴，並稱「喊乜X嘢啫」；另一名戴鴨咀帽、穿白色T恤的青年同樣多次掌摑少女，少女慘叫一聲倒地、哭稱「對唔住」並用手掩護頭部，青年邊打邊大叫「尖沙咀？」，該少女嘗試解釋「我唔係尖沙咀！」，之後青年質問少女「咁你又去尖沙咀」，並多次擊向其頭部及後腦，他在27秒內掌摑少女至少11巴掌。《香港01》正就事件向警方查詢。

區議員：事件上月發生 近期有童黨邨內出沒

片段引起網民熱議，有網民留言指「依家啲小朋友咁惡」、「女仔都打」，又促警方調查拘人。御太區區議員陳梓峯表示，向警方了解後初步知悉事件發生於上月30日，暫未知事件中有否人落網。陳梓峯指祥龍圍邨於2015年落成，有街坊反映青少年成群結黨的情況以前較多於清河邨出現，但近期開始有童黨前來祥龍圍邨與青少年玩耍，於下午時份較常見，有時於晚上亦曾聽到叫囂聲，但過去未聽聞有欺凌事件發生。

記者到祥龍圍邨呈祥樓現場視察，現場走廊位置與片段環境吻合，附近亦設有閉路電視。街坊則表示，相信今次屬個別案件，邨內向來太平，未必有童黨聚集鬧事。

警上月接報案 今日拘兩男女

警察公共關係科回覆查詢指，於上月30日凌晨接獲一名13歲女童報案，指她上月29日在上水祥龍圍邨被一名16歲男童及一名15歲女童以手襲擊，她面部受傷，自行前往大埔拿打素醫院求醫。大埔警區反三合會行動組接手調查，今日（25日）在上水區拘捕涉案的15歲女童及16歲男童，涉嫌襲擊致造成實際身體傷害，兩名被捕人現正被扣留調查。警方指正積極跟進案件，不排除會有更多人被捕。

屯門「牛丸」事件 兩女狂毆少女被捕

今年本港曾發生多宗同類童黨欺凌事件，2月時於屯門安定邨商場天台，一名綽號「牛丸」17歲少女，與15歲同黨狂毆另一名15歲少女近4分鐘，片段於網上流傳，警方其後拘捕兩人。同月安定邨又再發生另一宗童黨欺凌案，一名13歲男童被10名童黨押到同一地點，搶去財物及圍毆。另外於4月時油塘油麗商場外，一名女童被多名少女包圍掌摑，警方拘捕3名15歲女童。