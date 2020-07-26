警新界一連三日打擊違反限聚令群組 　票控127人

因應新冠肺炎疫情，警方一連三日在新界區進行打擊違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）執法行動，以防止人羣聚集，令病毒在社區傳播。行動中，警方共向121男6女，年齡介乎28至91歲，發出定額罰款通知書。

元朗警區人員於前日（24日）至今日（26日）一連3日在元朗及天水圍區附近的黑點，包括元朗谷亭街、大陂頭徑、天水圍天瑞徑、俊宏軒及天華路等進行打擊違反第599G章的執法行動。行動中，警方共向88名本地男子、18名非華裔男子及6名本地女子，年齡介乎28至91歲，發出定額罰款通知書。

此外，葵青警區人員於今日（26日）亦分別採取行動，葵涌分區巡邏小隊、葵涌分區特遣隊人員聯同入境事務處人員，於下午約4時發現有人在葵盛東邨一商場外聚集，涉嫌違反第599G章，遂向年齡介乎63至75歲的6名男子發出定額罰款通知書。

青衣分區巡邏小隊及青衣分區特遣隊人員於晚上約8時30分發現有人在長發邨敬發樓外一帶聚集，涉嫌違反第599G章，遂向9名年齡介乎57至80歲的男子發出定額罰款通知書。

警方提醒市民，現行規例禁止市民於公眾地方進行多於4人的群組聚集。任何人參與、組織受禁群組聚集，或擁有、控制、營運進行該聚集的地方及明知而容許進行該聚集，均屬犯罪，最高可被判處罰款2萬5千元及監禁6個月。警方會加強巡查及持續執法行動以減低病毒在社區傳播的機會。