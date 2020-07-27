黃金海岸地盤三級火　濃煙衝天300人疏散　消防救被困天秤工人

屯門鄰近黃金海岸的1個建築地盤，今午（27日）發生三級火警，濃煙四起，1名工人被困天秤，消防員接報到場，發現濃煙威脅工人安全，遂以另一天秤吊起貨斗，運載消防員升起半空，以最快的方式將工人救出。約300人緊急疏散，事件中無人受傷。 火警中，出動共170名消防人員，43輛消防車及4輛救護車，開動5條候及6隊煙帽隊灌救，4個多小時後大致被救熄。

消防員及後利用地盤內的天秤吊起貨斗運載消防員，協助救起被困工人。（倪禮碧攝）

火場為青山公路青山灣段8號新盤「帝御‧金灣」建築地盤，中午12時41分，消防接報指，地盤有木材等雜物起火，1名工人被困在1個天秤內。消防人員於6分鐘後抵達現場，火警至下午1時12分升為三級火。

現場濃煙衝天，消防員升起雲梯灌救，1名工人被困起火位置的一個天秤內，消防員及後利用地盤內的天秤吊起貨斗運載消防員，協助救出被困工人。火警中，消防員動用5條喉及6隊煙帽隊灌救，約300人疏散至安全地方。火勢於3小時後被包圍，及至下午約5時半，大致被救熄，火警中無人受傷。

消防處消防區長（新界西）容偉明表示，火場在地盤1樓及2樓，面積約30米乘50米。現場正進行建築工程，有大量建築材料，位置狹窄，濃煙密布，令消防員救援過程相當困難。消防員到場發覺濃煙對被困工人構成威脅，進行風險評估後，決定使用最快的方式進行拯救，利用天橋吊起貨枓運載消防人員及工具，救出工人及協助處理火警。

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運輸署表示，因應火警青山公路青山灣段往九龍方向近香港黃金海岸的全線現已封閉。

翻查資料，涉事新盤項目帝御．金灣由帝國集團及香港小輪(050)合作發展，由恒地（00012）負責代理銷售，上周六（25日）開放示範單位及收票，兩天已錄2630票，較共推出的185伙，超額認購約13倍，價單定價為421.1萬元至729.8萬元，折實價則為395.8萬元至686萬元。