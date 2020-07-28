堂食最後一天　酒樓廚師炸鹹水角釀火警　負責人：屋漏偏逢連夜雨

牛池灣彩雲商場一酒樓發生火警，今（28 日）中午12時許，警方接報彩雲商場內「好彩酒樓」煙囪冒火及有濃煙。消防派出搜救隊到場處理，由地面拖喉至二樓救火，至中午12時19分將火撲熄，意外中沒有人受傷，約100名人士自行疏散。 因疫情持續爆發，政府推出新一輪防疫措施，周三起全港餐廳禁止堂食，今日為可以堂食的最後一天，豈料酒樓遇上火警，食材盡毀，負責人無奈嘆「屋漏偏逢連夜雨」。火警時大部分食客仍在飲茶，人命要緊，職員疏散所有食客，事後有未埋單的食客，返回茶樓埋單，職員感窩心。

彩雲商場一酒樓廚房起火，消防及警方到場。（陳蕾蕾攝）

火撲熄後，現場仍有濃烈燶味，有酒樓職員稱，事發時有廚師正炸鹹水角，懷疑不留神導致火警發生，「救唔到，好大火」。

其中一名職員黎小姐事發時正在廚房沖茶，突然見到火光熊熊，其他同事立即用水將部分火撲滅，當時有大量濃煙冒出，經理於是吩咐其他職員立即安排食客離開酒樓。黎小姐稱，部分食客雖然未埋單，但都要求他們離開，「人命緊要，梗係叫佢走先，唔好再停留係到。」

事發後，有未付款的食客特地返回酒樓，交回點心紙埋單，職員對此感到窩心。

有食客於火警後，特地返回酒樓埋單。（陳蕾蕾攝）

堂食最後一天遇火警 酒樓負責人：屋漏偏逢連夜雨

酒樓負責人聶唐稱，酒樓今日無法繼續營業，樓面燒毀的情況不嚴重，主要是廚房內煮食點心的機器、食材燒毀了，相信損失數十萬。今日是堂食的最後一天，卻發生了火警，聶唐直言「呢啲咪就係屋漏偏逢連夜雨，福無雙至，禍不單行。」酒樓明日起便要暫停營業，「我哋業界最艱難嘅時候」，酒樓停業，員工便要停薪，「我哋之前冇停業，就唔會停薪。」

茶客黃伯每天均會到酒樓飲茶，今日因火警無法前往飲茶，明日開始禁堂食，他嘆「無辦法啦，返屋企煮包麵食。」其他有飲茶習慣的街坊亦稱，明日起沒有堂食，只好自己買多些菜，自行煮食。

街坊張先生原本打算前往酒樓飲茶，豈料酒樓遇火警停業，「諗住今日得閒，聽日冇得飲。」張先生只好到附近茶餐廳食午飯。對於禁堂食，張先生認為有少少影響，但港人應要共渡時艱，盼疫情早日得以控制。

酒樓負責人聶唐稱，明天便要暫停營業了，「我哋業界最艱難嘅時候。」酒樓停業，員工便要停薪。（楊嘉朗攝）