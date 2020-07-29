港區國安法｜學生動源4人包括鍾翰林　被警國安處人員拘捕

學生動源前召集人鍾翰林晚上於元朗被捕，消息指鍾涉嫌違反《港區國安法》，被警方國安處人員拘捕，另外前學生動源發言人何諾恆、成員何忻諾等人亦被警方拘捕。學生動源Facebook專頁指，鍾涉嫌煽動他人分裂國家被捕。 國家安全處高級警司李桂華表示，警方今午3時半於多區以涉嫌違反《港區國安法》20條及21拘捕介乎16至21歲的3男1女，涉及一個團夥於社交平台成立宣揚主張香港獨立的組織，組織綱領聲稱建立香港共和國、不設底線鬥爭，及團結所有獨立派進行行動，亦有宣言煽動他人加入其行列。

學生動源前召集人鍾翰林。（資料圖片）

警搜寓所檢多袋證物 便衣警：有行動做緊

一段網上片段拍得警方拘捕行動過程，拍片者於片中自稱為鍾翰林的朋友，向警員查詢有關行動詳情，身穿便衣、有委任證的兩名警員於單位外駐守，警員自稱屬國安隊，並表示「警方有啲行動做緊」，惟未有透露涉及人士。約20分鐘後多名警員於單位內帶走多袋證物，鍾翰林手被鎖上手扣帶走，其間鍾翰林向鏡頭表示「分裂國家」。

元朗區議員巫啟航晚上於Facebook專頁指，學生動源召集人鍾翰林被自稱國安隊人員搜查其位於元朗寓所，於晚上8時51分被鎖上手扣帶上一輛七人車。學生動源Facebook專頁指，鍾翰林於元朗住所被以煽動他人分裂國家被拘捕，並帶同數袋證物離開。

「學生動源」為提倡香港獨立的學生組織，於港區國安法生效前，學生動源宣布遣散香港地區成員，並成立美國分部，鍾翰林亦宣佈辭任學生動源召集人同時退出組織。