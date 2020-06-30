港版國安法｜學生動源解散香港本部　設海外分部續推「港獨」

「港版國安法」今（30日）早上在全國人大常委會會議通過，多個高危政團紛紛發聲明宣布解散，繼主張「港獨」的香港民族陣綫即日起遣散所有香港地區成員後，另一「港獨」組織「學生動源」亦宣布解散香港本部，停止香港地區一切事務，並正式成立海外分部。 本土民主前線（本民前）則出帖文，繼續堅持「香港獨立 唯一出路」，又在留言中指「條文內容完全不重要，反正怎樣也是違法」。

本民前是以港獨為宗旨的組織， 2016曾派出梁天琦出戰立法會新東補選，隨着梁天琦因旺角騷亂被控暴動入獄，發言人黃台仰流亡德國。（資料圖片）

學生動源召集人鍾翰林在Facebook表示，根據組織會章停止香港地區一切事務，即日起遣散香港地區全體成員，所有組織事務將會交由海外成員繼續運作。他又指，海外成員將正式設立外國分部接管組織一切事務，包括台灣分部、美國分部及澳洲分部，繼續推動香港獨立。

鍾翰林涉於去年5月在立法會示威區與愛國團體「保衛香港運動」組織成員起衝突，搶去對方國旗被控以一項刑事毁壞罪，案件將於7月20至21日審訊，他目前正保釋候審。

本土民主前線則在facebook發文指，「『中國香港』23年走向終結」，香港的未來決定在「香港民族」手中。其後又轉載香港眾志成員退出的新聞，指解散的組織成員就算只剩下「香港人」這一個身份，只要一日心愛著香港，就算無黨無派也必定會在街頭上重聚。