直播SM風波遭搣時潘鞭打　據了解肥男患輕度弱智　由母陪同錄口供

網紅搣時潘（Miss Pun）直播SM風波有最新發展，據了解警方已尋獲肥男，在其身上檢有殘疾人士登記證，現年34歲的他患有輕度智力障礙，曾在特殊學校就讀。據悉肥男在母親陪同下錄口供，其間向警方透露事發時「好驚」，尤其被鞭打時。案中搣時潘與另外一對男女同涉「破壞公眾體統」被捕，3人獲准保釋，8月下旬再向警方報到。

雖然搣時潘（左）登出IG私聊的對話截圖，證明肥男親自邀約並提款訂房，認為對方非弱智。但據了解警方已尋獲肥男，在其身上檢出殘疾人士登記證，現年34歲的他患有輕度智力障礙。（搣時潘（Miss Pun）fb圖片）

搣時潘周日（26日）在網上進行直播，與另一網紅「中大Email」Emilia及1名攝影師，與1名肥胖身材、穿T恤短褲的男子到油麻地彌敦道逸東酒店「開房」。其間該名肥男被要求脫剩三角內褲、被皮帶打手板、大腿，甚至舔鞋底。警方於當日下午5時15分接獲報案，以涉嫌破壞公眾體統拘捕2女1男，包括搣時潘（25歲）、洋名Emilia的姓黃（25歲）女子及姓宋（34歲）男攝影師，案件交由油尖警區刑事調查隊跟進。3人獲准保釋，8月下旬向警方報到。

直播風波後搣時潘在社交網站宣佈經深思熟慮後決定辭職，認為工作嚴重影響心理健康，又強調肥男對她長期騷擾「日日話要摸我」，是該男子邀約去酒店，並親睹對方提款及訂房，認為他非弱智。據了解警方已尋獲肥男，現年34診患有輕度智力障礙，曾在特殊學校就讀，現與母親及姐姐同住。他錄口供時需要母親陪同，向警方透露事發時「好驚」，尤其被鞭打時。