新冠肺炎︱警巡深水埗、屯門屋邨　33人違限聚令、口罩令被票控

政府昨日起推出新一輪防疫措施，包括「口罩令」，限制市民無論在室內、室外公眾地方都需要戴上口罩，吸煙及運動都不可以豁免，違者須繳付定額罰款2000元或最高5000元；另外，限聚令由4人減至2個人。今日，警方於深水埗及屯門巡邏加強執法，發出23張「限聚令」定額罰款通知書，及10張「口罩令」定額罰款通知書。

石硤尾邨23座地下公園休憩處聚集，涉嫌違反「限聚令」。（警方提供圖片）

深水埗分區軍裝人員共發出11張《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）定額罰款通知書，及10張《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）定額罰款通知書。

另外，深水埗分區雜項調查小隊和特遣隊人員今早11時05分根據線報，發現有人在於石硤尾邨23座地下公園休憩處聚集，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章），警員遂向年齡介乎53至76歲的5名男女發出定額罰款通知書。

屯門大興邨一公園內有人非法聚賭。（警方提供圖片）

屯門分區警署人員亦接獲報案，指懷疑有人在大興邨一公園內聚賭。屯門分區軍裝巡邏小隊人員到場調查，共拘6名男子及1名女子，年齡介乎42至67歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）條例》（第599G章），人員遂向他們發出定額罰款告票。

《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於二人的羣組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。