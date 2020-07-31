新冠肺炎︱「限聚令」4個月　警發1500告票　近500餐飲業遭檢控

新冠肺炎疫情持續至今半年，政府推行多項防疫措施，自3月底以來推行「限聚令」相關規例，包括第599F章餐飲業務及表列處所，以及第599G章禁止群組聚集相關規例，及至自本月中加推第599I章「口罩令」。 截至周三（29日），就第599G章，多個政府部分合共巡查逾27萬次，當中只有警方發出1,451張定額罰款告票，並作出15宗檢控，而周四，警方再發出最少23張告票。此外，截至周三，當局就第599F共作出最少483宗檢控，就第599I章最少作出14宗檢控及發出44張告票。

4月21日，有警員於元朗阜新街以違反限聚令票控多人。（資料圖片／孔繁栩攝）

第599G章《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》第3月29日起實施，禁止於公眾地方進行多於4人聚集，其後疫情緩和，一度放寬至50人，惟第三波疫情爆發，近日再收緊至2人。根據政府發言人提供資料，第599G章生效至周三，警方、衞生署、漁農自然護理署、康樂及文化事務署、房屋署、民政事務總署及食物環境衞生署，累積巡查總數逾27.5萬次及作出2.2萬次勸喻，當中只有警方發出定額罰款告票，合共1,451宗，並作出15宗檢控。此外，警方周四在深水埗及屯門發出合共23張告票。

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而第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》自3月28日凌晨起生效，第599F章有多項餐飲業務處所措施，包括處所不得多於4人同坐一桌，在周三及周四全面禁止堂食兩天後，周五恢復早、午餐堂食，每桌人數收緊至2人。截至周三，當局累計巡查餐飲業務處所次數逾24萬次，作出近5千次勸喻及471宗檢控，當中食環署作出的檢控數字為451次。

第599F章規定表列處所於指定期間關閉，包括遊戲機中心、浴室、健身中心、遊樂場所、公眾娛樂場所及派對房間。當局累積巡查逾1.8萬次及作206次勸喻，僅警方作出12宗檢控。

第599I章《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》自2020年7月15日起實施，強制乘搭公共交通工具人士必須戴口罩，周三起擴大至室內及室外的公眾地方，必須戴口罩。政府發言人指，截至周三，當局巡查累積總數逾10萬次，勸喻1738次，發出34張定額罰款告票，及作出共10宗檢控。此外，警方周四在深水埗發出10張告票。