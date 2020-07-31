8.31太子站事件11個月　兩示威者遊走街頭遇截　太子站內高叫口號

今日（31日）下午1時，有網民發起名為「無忘831反警暴200萬人終極和你lunch」的集會，並於旺角朗豪坊4樓中庭聚集。至下午1時許，兩名男示威者在商場內遊走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句，其後他們離開商場並於遊走旺角街頭，並步向至太子站及旺角警署外。兩名示威者於太子站外，被多名警員包圍及截查，之後兩人獲放行。至下午約2時15分，David於太子站入閘後離開。

示威者David進入旺角警署對開行人路及水馬範圍，大批警員由警署衝出，要求記者立即離開水馬。（楊嘉朗攝）

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【1413】警員再於太子站外架起封鎖線，示威者David於太子站入閘後離開。

【1410】約數分鐘後，示威者David於警署外接受訪問，他指去年8.31事件發生已11個月，希望警方就事件作出調查。

【1404】示威者David進入旺角警署對開行人路及水馬範圍，大批警員由警署衝出，要求記者立即離開水馬。

【1402】示威者David繼續於太子站內遊走，他一度於站內跟隨兩名軍裝警員，並質問警員「831當時你哋有無係太子站現場？你哋可唔可以回應下，我哋呢個問題。」警員未有理會他。

【1359】其間有數名軍裝警員入站內，並且於港鐵控制室外戒備、向職員了解事件。

【1354】港鐵太子站內疑有市民發生口角。

兩名示威者於太子站外，被警員包圍及截查。（楊嘉朗攝）

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【1352】現場有數名市民圍觀及高叫口號，其間有港鐵職員上前查詢。

【1343】示威者David獨自重返港鐵太子站內，他坐在近B出口位置，並高舉「五大訴求缺一不可」的手勢，以及高叫口號。

【1338】示威者於旺角始創中心對開高叫口號，其間有附近市民一同高叫口號。

【1333】兩名示威者經警員截查後獲放行，他們繼續在旺角街頭遊走。

【1325】現場大約20名警員在場戒備，警員要求在場記者穿上反光衣及出示記者證。警員在場戒起封鎖線，並帶備警告旗幟。

【1323】兩名男示威者於太子站B1出口外，被大批警員包圍及截查，警員要求他們出示身份證，並且翻查他們所有物品。

示威者David重返港鐵太子站內，他坐在近B出口位置，並高舉「五大訴求缺一不可」的手勢。（楊嘉朗攝）

【1322】兩名示威者於太子站外，被警員包圍及截查。

【1321】兩名示威者於太子站內默哀約一分鐘，他們立即離去，並重返旺角街頭繼續遊走。

【1319】他們離開商場並於遊走旺角街頭，並步向至太子站及旺角警署外，更進入港鐵太子站內。

【1312】兩名示威者於街頭遊走，高叫「五大訴求缺一不可」及「反對政治檢控」等口號。其間有不少市民在他們身邊經過，沿途暫未見有其他人加入。

【1307】其間他們在街頭高唱反修例歌曲《願榮光歸香港》，他們表示會步行至太子站，現場可見只有兩名示威者在場，他們身後有大批傳媒採訪。

【1305】兩名示威者於商場遊走約5分鐘，其後離開商場，於旺角街頭游走及高叫口號。

【1300】兩名男示威者在商場內遊走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句。

至下午1時許，兩名男示威者在商場內游走，包括身穿藍色外套的David及另一名戴面具男子，他們高叫「五大訴求缺一不可」等語句。（楊嘉朗攝）

今日（31日）下午1時，有網民發起名為「無忘831反警暴200萬人終極和你lunch」的集會，集會發起人指活動目的為，反對警方使用過度武力、要求成立獨立調查委員會徹查831事件，以及悼念或慰問831受害者及其家人朋友。內容更提及限聚令仍然生效，請參加者在「和你lunch」期間保持1.5米社交距離。