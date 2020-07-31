新冠肺炎│待入院確診者離家成隱患？　張竹君：入院前離家無犯法

本港新冠肺炎病毒第三波疫情嚴峻，持續多日確診個案破百，公立醫院的負壓病房及病床使用率瀕臨爆煲邊緣，有逾百名確診患者暫未獲送院治理，只能留守家中等待當局安排。然而並非所有確診者都能自律在家中靜候，昨晚（30日）何文田太平花園一名37歲女確診者與男友人擅自離開住所2個多小時，嚇煞大廈法團主席及管理處職員，須報警求助。今早女確診者由救護車接走，惟事件再次暴露確診者若違反衛生署指示，恐成社區傳播隱患。 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，現時署方於確診者入院後方會發出隔離令，確診者入院前離開住所並無犯法，她又指如向確診者發家居隔離令，事主不能進出、親屬亦不能進入單位支援，將會構成問題。張竹君指確診者為自己及家人著想應留在家中，日後會加強勸誡市民。

事發於周四（30日）晚上11時許，警方接獲太平道2號太平花園業主立案法團報案，指1名37歲確診女住客與男友人離開大廈。警方身穿保護衣及護目鏡登樓調查，惟未有尋獲涉案女患者，其後收隊離去，將案件列作「雜項」處理。太平花園管理處負責人證實，該名女子於凌晨2時許自行回家，今早由「特別支援隊」救護車接往醫院治理，而男友人稍後會被安排入住隔離營。清潔工緊隨其後，在大廈一帶洗街消毒。

張竹君：入院前離家無犯法

於今日（31日）衞生署衞生防護中心記者會中，傳染病處主任張竹君指，據了解衞生署通知該名女事主為確診個案需要入院後，女事主聲稱外出「買啲嘢預備入院」。張竹君指日後會加強勸誡市民，如確診等候入院期間不應外出。

張竹君指出，確診人士獲安排入院後，衞生署需要知道他被送到哪間醫院，方會發出隔離令；於未入院及發出隔離令前離開住所並無犯法，「唔係話有個法律箍住佢咁」。張竹君指，確診人士為自己及家人著想應留在家中。被問到有關機制是否出現漏洞，張竹君指署方希望病人能盡快入院，惟目前除醫院隔離令外，未有向確診者發出其他法律上命令，她指如向確診者發出隔離令須於住所隔離，所有人包括事主親屬均不能進入單位，「（確診者）又唔出得嚟又唔入得去，又無人支援嘅話，其實係有問題」，認為不能隨便發出隔離令。

醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞呼籲等候入院耐心等待，又指局方抽調原為出院病人提供支援服務的「護訊鈴」專線，成立新專線主動聯絡百多名等候入院病人，除其中一名病人情況不穩定，大部分病人均合作於家中耐心等待。何婉霞又指局方已安排醫院300多名情況較穩定的病人轉往二線隔離病房，另外200人被轉往鯉魚門社區隔離設施，希望能陸續安排病人入院。