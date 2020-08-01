遭4賊狂斬搶$160萬Richard Mille名錶　23歲仔親述：中咗10刀

天水圍發生斬人搶名錶劫案。周六（8月1日）凌晨約2時，1名23歲男子，報稱在天水圍鳳降村路100號一停車場，遭4名蒙面男子持刀、棍襲擊。事主寡不敵眾，更被搶走1隻值約160萬元的Richard Mille名錶，賊人得手後即四散逃去。 受傷23歲男事主親述遇劫經過，4名兇徒衝出向他施襲近1分鐘，他身中近10刀包括頭、手、腳、背脊，目前仍於醫院留醫。陳先生指自己最近無得罪人，被搶名錶為自己於2017年購入，價值160萬元，並沒有購買保險，「真係好慘」，希望警方能緝拿兇徒及尋回手錶。

事發地點為天水圍鳳降村路對開位置。（黃偉民攝）

被劫去手錶為Richard Mille 11-03型號，價值$160萬。（Richard Mille網頁圖片）

回家途中遭兇徒狂斬10刀 歷時約1分鐘

受傷事主陳先生親述遇劫經過，指今晨駕車返回寓所，泊車後準備回家，突然4名兇徒衝出向他施襲，他身中近10刀包括頭、手、腳、背脊，過程歷時約1分鐘，兇徒奪去其手錶後便逃去，陳其後負傷駕車到天水圍醫院求醫，其後被轉送至屯門醫院。陳先生指自己並不認識兇徒，兇徒施襲時亦沒有說話，陳又稱自己近來並無與他人結怨，亦不知賊人是否早已看中其手錶而埋伏，「真係唔知，諗唔知咁多」。

被搶名錶值160萬 2017年購入

陳先生指，被搶的Richard Mille手錶為自己於2017年購入，價值160萬，他指並沒有購買保險，「真係好慘」，希望警方能緝拿兇徒及尋回手錶。陳先生目前仍於醫院留醫，他指自己情況穩定，能與家人以電話溝通。

事主母親今午受訪時稱，兒子1年前搬至鳳降村附近居住，並不清楚行兇者身分。她透露其子現時已接受手術，情況穩定，可以微信溝通。她續指，現時留意新聞，發現香港太多打劫案件，「我哋無乜安全感，香港唔係好安全。」

警方經調查後，將案件暫列行劫處理，元朗警區刑事調查隊已接手跟進，暫時無人被捕。據知，被劫青年有黑社會背景。