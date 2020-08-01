8.31事件11個月｜太子站外聚集　警拘9男女　3人違反限聚令遭票控

昨日（7月31日）為8.31太子站事件11個月，有人於太子站外聚集及獻花。警方指，昨日下午約5時，有人在港鐵太子站一帶聚集，警方遂派員到場了解及截停搜查。行動中，警員拘捕7男2女，年齡介乎13歲至70歲，他們涉嫌違反進出口（戰略物品）規例、藏有攻擊性武器、盜竊、藏毒、刑事毀壞、管有第一部毒藥、藏有工具可作非法用途、逾期居留、外出時沒有攜帶身分證明文件等。此外3名年齡介乎50歲至70歲的女子，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），警方遂向她們發出定額罰款通知書。

8.31太子站事件11個月，繼續有市民在站外獻花，晚上警方在B2出口制服1男2女。（王譯揚攝）

昨晚（7月31日）約6時，西九龍總區機動部隊人員在旺角彌敦道及豉油街一帶巡邏，其間截查一名男子，並在他身上檢獲一個防毒面具，涉嫌違反香港法例第60G章《進出口（戰略物品）規例》。該名18歲姓許本地男子涉案被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第2隊跟進。

約1小時後，警員在旺角彌敦道和山東街一帶巡邏期間，發現一名男子形跡可疑，遂上前截查。警員在該名男子的腰包檢獲1把約22厘米長的軍刀、1把約15厘米長的摺刀、1把萬用刀及1張屬於他人的八達通卡。該名34歲姓劉本地男子涉嫌「藏有攻擊性武器」及「盜竊」被捕，案件交由旺角警區刑事調查隊第2隊跟進。

昨午開始，有網民發起「無忘831反警暴200萬人終極和你lunch」集會，2名示威者由朗豪坊步行至太子站，一度被截查，其後獲放行；入夜後陸續有人在站外獻花，數人被捕或制服，包括網媒「實時新聞」1名男記者，他被搜獲軍用防毒面具；警方又在B2出口制服1男2女，並發現出口牆身被人用黑漆噴上口號。

警方指，《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》（第599G章）訂明，禁止於公眾地方進行多於2人的群組聚集。警方呼籲大家顧己及人，嚴格遵守相關法例，以協助控制疫情及減低病毒在社區傳播的風險。