奪命觸電｜旺角劏房女住戶洗澡觸電亡　肇事單位暫時封閉

旺角日前發生奪命觸電意外，於8月1日下午5時許，1名36歲姓吳女子被發現於旺角花園街158-164號華園大廈一單位廁所內疑洗澡期間觸電昏迷，其丈夫因聯絡不到妻子返家後發現事件報警。現場為1劏4劏房單位，今（4日）記者重返現場，肇事單位烏燈黑火，警方並在大閘外貼上告示，指單位現已暫時封閉，如要進入需與警方聯絡，故相信其他3間劏房單位的住戶已暫時搬離上址。

肇事單位烏燈黑火，警方並在大閘外貼上告示，指單位現已暫時封閉，故相信其他3間劏房單位的住戶已暫時搬離上址。（陳蕾蕾攝）

事發於8月1日下午5時許，死者丈夫發現妻子當日未有上班及與妻子失聯，於是返家了解，發現妻子於廁所內昏迷，身上有懷疑觸電而留下的焦痕。死者居住的單位廁所內裝有熱水爐及抽氣扇，據稱其他劏房亦有漏電問題。警方相信事件沒有可疑，死者死因有待驗屍後確定。

機電署月前日（2日）表示，經初步調查後，相信肇因並非電熱水爐，懷疑是劏房內的電力裝置電線短路，而屋內的接地裝置不符合相關規定，因而導致慘劇。署方已向業主發出改善通知書，如發現有人違反《電力條例》及其附屬規例，會採取適當的執法行動。