PPRB換班｜江永祥任內作風硬淨　言論惹火　

警察公共關係科本月將有人事大變動，作風硬淨、屢爆金句的高級警司江永祥，將會調任輔警支援課。過去一年的反修例風波中，警方「四點鐘記者會」的台上，不難見到江永祥的身影，他言論尖銳惹火，曾說7.21是「一班人帶一班嘅示威者入元朗牽引整件事」，以「死嘅係我嘅腦細胞」回應8.31打死人之說，予人「串嘴」感覺；警隊中人則認為江悍衛警隊形象，道出同袍心聲。 在鏡頭前亮相後，江永祥成為網民茶餘飯後的話題，出街吃飯也會被人拍照遭起底，私人生活受影響。曾慨嘆要隔著鐵絲網看兒子踢足球的他，調任後也許能抽出時間陪伴家人，彌補過去的損失，他笑言妻兒對其調任最開心。

高級警司江永祥調離PPRB，在任兩年作風強悍。（資料圖片）

去年8月5日至今，警方舉行過59場「四點鐘記者會」，江永祥出席55次。臨別在即，他坦言加入PPRB兩年多，上半場的工作較為正面，舉辦多個大型活動，例如少年警訊活動、警隊175周年開放日等，主力建立警民及傳媒關係；惟去年反修例事件，社會氣氛變得緊張，他經常要出席記者會，為不同事件作回應，猶如在「拆彈」。他坦言警務工作變成「7.24」，全天候上班，他和同袍吃飯時也要接聽電話，連休息的時間也沒有。PPRB工作緊湊，但江永祥認為有所得著，能透過傳媒了解公眾對警隊的看法。

獲「Er Er Sir」稱呼 江永祥﹕一笑置之

江永祥曾在「四點鐘記者會」發言時停頓發出「er er聲」，被網民笑稱「Er Er Sir」。他面對傳媒非常敢言，而且言論具爭議，偶爾激起社會反彈。江永祥對稱號「一笑置之」，他坦言作為警隊發言人有壓力，故說話前要先思考，加上傳媒提問尖銳，回答亦有難度，難免在說話時停頓。他續指，被人放大「er er聲」，總比說錯事實或語塞20秒為佳，他笑言自己不是專業公關，只是業餘，算是「不過不失」。

雖然公眾對其觀感兩極，但警隊中人對他評價頗高，指江永祥代表警隊發言，能道出同袍心聲。江永祥坦言，不時有互不相識的同袍向他表達謝意，指他為警隊向公眾解釋警務工作的目的、背景，提供更多資料予公眾，避免同袍的工作被曲解。

江永祥將離開警察公共關係科，調任輔警支援課，他指任職PPRB兩年多感受複雜。（資料圖片／陳浩然攝）

惹火言論令私人生活受影響

江永祥在任警察公共關係科期間，有不少惹火的言論，當中涉及7.21元朗白衣人事件。江永祥去年接受電視專訪，被問到2名警員轉身離開元朗站時，他表示﹕「我唔叫做當時嘅情況係逃走啦，我諗大家可能要將個畫面又係要拉返闊，係由一班人帶一班嘅示威者入元朗，牽引整件事嘅」，言論引起輿論嘩然。其後江Sir在四點鐘記者會上轉口風，指7.21事件仍在調查中，早前的發言是根據不同傳媒報道畫面的觀察，不代表警方對事件的結論。

至於8.31事件，江永祥在警隊Instagram快問快答短片上，被問到「8.31打死人，有幾多人死亡」他回答：「死咗幾多人？死嘅係我嘅腦細胞，給你哋激死。」

盼從焦點中淡出 重回前線工作

正正因為強悍的言論，江永祥不時成為網民熱議的話題，其一舉一動受公眾關注，連帶私人生活亦受影響，他透露，最近一年只能隔着鐵絲網遙望兒子踢波，也不能出席兒子的學校活動，與家人外出吃飯更要「後到先走」。他不諱言今次調任輔警支援課，希望在新崗位過些低調平淡的生活，從焦點中淡出，抽時間陪伴家人。

江永祥在1999年取得港大電機工程學士學位，他指大學畢業後便想投考警察，惟決定先從事其他行業開眼界，故投身建築建材行業。直至25歲那年，有感年紀漸長，擔心體能下降，故在2003年加入警隊成為見習督察，逐步晉升至高級警司。17年的警務生涯，他指最享受前線工作，例如在重案組、反黑組等，可以服務市民及幫助受害人，而公共關係科是截然不同的工作。他期盼未來有機會重回前線，回歸原點。