警察公共關係科大換班　調任輔警支援課　江永祥：妻兒最開心

警察公共關係科（PPRB）再有人事變動，反修例風波期間在記者會上講解警方行動的高級警司江永祥，以及記者會主持警司高振邦均會於本月調職，分別調任輔警支援課及往機動部隊受訓，並由原駐守鐵路警區指揮官梁仲文和現駐守人事部的總督察張家寶接替。江永祥回覆《香港01》指加入PPRB兩年多，最難忘是出席「四點鐘記者會」，今次調任妻兒最開心，可以有更多時間陪伴家人。

江永祥將離開警察公共關係科，調任輔警支援課，他指任職PPRB兩年多感受複雜。（資料圖片／陳浩然攝）

反修例風波期間，警方不時召開「四點鐘記者會」為行動解畫，繼總警司謝振中早前調任葵青區指揮官後，警察公共關係科大換班，再多兩位熟悉的面孔調職，包括高級警司江永祥和高振邦。去年8月5日至今警方舉行過59場「四點鐘記者會」，江Sir出席55次。他回覆《香港01》坦言加入PPRB兩年多，經歷過不同階段的工作，最難忘是出席「四點鐘記者會」，對於在重大挑戰中為警隊出力感到榮幸，同時感謝同事、市民及上司的支持。他指今次調任妻子及子女最開心，可以有更多時間陪伴家人。

傳媒聯絡隊高振邦調到機動部隊

高振邦2017年9月晉升警司後，接任警察公共關係科傳媒關係警司一職，負責與不同的傳媒保持緊密的日常聯繫，協調雙方的合作。自去年6月的反修例事件發生後，作為「傳媒聯絡隊」的副主管，經歷了一連串前所未有的事件，包括長時間帶領傳媒聯絡隊隊員走在示威衝突的最前線，試過多次連續工作40至50小時，在不同地區、場景也常常見到他的身影。

高Sir去年7月7日在旺角執勤時，被時任立法會議員區諾軒用粗口辱罵，高即時回應：「你係議員，你做咩講粗口？」。同晚，區諾軒用大聲公令到高振邦的右耳短暫失聰。高當為案中受害人及證人，需要出庭作證，結果區諾軒被判「襲警」罪成。於8月初一個晚上，高Sir與一個總區應變大隊驅散尖沙咀警署外的暴徒時，被磚頭擊中右邊胸部及右手，隨即被送院診治，幸好沒有骨折。8月初開始，警方開始四點鐘記者會，他被委派為記者會的主持人，當中最為難忘的兩個事件，包括舌戰記者，即時爆出金句：「呢個場唔係你，係我哋警方嘅！」另外11月初有幾名記者在記者會場地內示威， 高見狀即時暫停記者會，之後更代表警隊宣讀終止記者會的聲明。

高振邦長時間帶領傳媒聯絡隊隊員走在示威衝突的最前線，試過多次連續工作40至50小時，在不同地區、場景也常常見到他的身影。（資料圖片／勞顯亮攝）

據了解江Sir將調至輔警支援課，於位處九龍灣的香港輔助警察隊總部上任，其職務由鐵路警區指揮官梁仲文接任。高Sir則調往警察機動部隊，先接受4個月訓練，再駐守行動部應變大隊，然後調至西九龍總區機動部隊。高的職務由人事部總督察張家寶接替。