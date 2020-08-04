疑逼學校響應罷課　青衣中學被掟汽油彈　三在校中四生偕師兄被捕

疑逼母校響應罷課，向校園投擲汽油彈及扑爆玻璃，4名青年被捕。青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學，今年5月及7月被人扑爆玻璃及投擲易燃物品。事隔近1個月，警方先後在上葵涌、青衣長宏邨、長康邨等拘捕4名涉案青年，他們年齡介乎16歲至24歲。據了解，被捕者分別是在校3名中四學生及1名畢業生。警方估計，有人破壞校園設施，是企圖逼使學生未能回校上課。

葵青助理指揮官（刑事）林志源警司表示，警方先後拘捕4名涉案青年，他們介乎16歲至24歲，他們為3名中學生及1名畢業生。（鄧栢良攝）

事隔近1個月，警方先後拘捕4名涉案青年，他們涉嫌縱火及刑事毀壞被捕。（鄧栢良攝）

葵青助理指揮官（刑事）林志源警司表示，事發在今年5月25日晚上約11時，2名男子以伸縮棍，打破青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學的正門玻璃，歹徒得手後立即逃去。

至7月24日凌晨約1時，再有2名男子向該中學投擲燃燒彈及氣油彈，他們將白電油放在正門，再於遠處將火種拋去正門。當時，警方於校門外檢獲火鍋用石油氣罐、曾於示威現場出現的懷疑氣油彈玻璃瓶。

警拘3男子 包括2在學生、1畢業生

事隔約1個月，警方拘捕4名本地男子，他們年齡介乎16歲至23歲，罪名為縱火、刑事毀壞及藏有攻擊性武器。該名23歲男子已獲保釋候查，於8月下旬向警方報到。另外兩名被捕人士現正被扣留調查。案件正由葵青警區重案組跟進。據悉，該校在7月24日發生第2宗掟汽油彈案，警方當日在上葵涌區已拘捕23歲涉案男子，直至昨日及今日在青衣長宏、長康邨等再拘捕另外3名在校的中四學生。

據了解，當中3名被捕青年為正就讀樂善堂梁植偉紀念中學的中四學生，年齡分別1名16歲及2名18歲；而另一名23歲男疑犯則是該校畢業生，報稱無業。消息稱，23歲被捕男子於學校被掟汽油彈當晚，曾在現場出現，並拍下起火影片上載至網上，稱自己只是「路過」、「唔關我事」等，片段其後於學校內流傳，警方調查後，相信他與案有關，將他拘捕。另外，18歲被捕中四學生亦是擔當「睇水」角色，同樣曾於現場拍下短片。而另一名16歲及18歲中四男生則涉嫌投擲汽油彈。

警方調查後相信，有激進人士希望校方響應罷課，於是做出破壞學校行為，令學生未能回校上課。

辦學團體九龍樂善堂表示，關於轄屬樂善堂梁植偉紀念中學被投擲汽油彈一案，由於案件已交由警方調查，不便透露相關資料。

事發在今年7月24日，青衣長康邨樂善堂梁植偉紀念中學，學校正門被人投擲易燃物品，現場傳出爆炸聲及起火，牆身嚴重熏黑。其後警方於現場檢獲白電油罐、啤酒樽及及小型石油氣罐。另外於5月，該校8塊大門玻璃遭人毀壞。