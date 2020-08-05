黃大仙夾公仔舖遭爆竊　兩賊剪鎖偷「海賊王」模型　店東揭發報警

今日（5日）早上6時許，黃大仙新光中心一間夾公仔舖遭人爆竊。事發時店東的友人到夾公仔舖視察，其間發現5部夾公仔機遭人毀壞爆竊，約3萬元模型遭盜去，店東立即翻查閉路電視，發現較早前2名黑衫及戴口罩男子潛入店內，剪爛鎖頭並偷去模型。32歲姓陳男店舖負責人立即報警，警員接報到場調查，將案件列作爆竊，暫未有人被捕。

店主的朋友表示，事發時他們路過店舖發現有夾公仔機被破壞，包括「海賊王」限量公仔在內的貨物被盜去，他指被偷走的公仔數量未明「20至30隻一定有」。他續指，因應疫情店舖暫停營業至8月11日，由於其店舖沒有門，任何人可自由出入。他們翻查閉路電視後，發現兩名男疑犯將公仔機鎖夾爛，再將入面的物品放入黑色環保袋，經商場樓梯離開，並於附近登上一輛白色私家車逃去。

近期夾公仔舖爆竊案件：

2020年7月30日：油麻地白加士街16號1間夾公仔機遭爆竊，有人撬開夾公仔機的鎖頭，企圖盜去一批模型公仔。警員於店鋪內拘捕1名40歲姓陳男子，他涉嫌爆竊被捕。

2020年7月4日：2名男子持鐵鎚進入九龍灣得寶商場地下一間夾公仔機店，用鐵鎚扑爆6部夾公仔機的玻璃，碎片散落一地。2名施襲者得手後欲離開現場，其中1名17歲姓黃青年當場就擒，另1人在逃。

2020年6月26日：2名男子持錘闖入砵蘭街101號地下一間夾公仔舖，扑爆14部夾公仔機的玻璃及1部換錢機，得手後逃去無蹤。負責人透過「天眼」揭發事件，立即報警。

2020年6月7日：葵涌廣場1樓一家夾公仔舖26歲姓蔡店主報案，指透過閉路電視，懷疑2名可疑人士在上址一店鋪盜去一批模型公仔後逃去。警員接報到場，於店鋪附近拘捕兩名男子。

2020年5月14日：青山道60D號地下1間夾公仔店舖負責人報案，他指透過「天眼」發現有人盜去16盒放於公仔機櫃頂的模型公仔，總值約1,600元。