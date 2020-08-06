【新冠肺炎】新港城街市下驅貓令　檔口不見貓蹤　商戶憂鼠患

第三波新冠肺炎疫情未受控，紅磡及土瓜灣街市相繼出現10多宗確診個案。港大傳染病專家袁國勇早前到街市視察後表示，有可能是街市內的貓被人傳染後四處走動，懷疑貓是傳播途徑之一。有檔主透露，馬鞍山新港城街市上周5起向商户口頭通知，或會有漁護署來捉貓發出驅貓令，要求檔主將商店內貓隻暫時遷離。今（6日）《香港01》記者到場了解，至少2檔檔主已將貓帶回家。他們指，在檔口養貓主要為了趕老鼠，收到通知後，已將貓帶回家。不過他們相信，待檔口的貓氣味散去，老鼠就會四處竄出，咬爛貨物，「到時鼠多過人呀！」。

有人員在清潔街市。（甄以恆攝）

新港城街市花檔負責人陳女士指，上周5已收到口頭通知，或會有漁護署來捉貓，故先將貓帶回家。她指，開業廿多年，沙士時期街市都沒有阻止商戶養貓，而她已養貓10多年，主要是為了保護貨物。「冇（貓）呢，好多老鼠咬花，唔係玩，唔係話貓有菌。如果為安全起見，我哋都接受，攞返屋企，唔想殺咗隻貓，隻貓好乖！」她續指，相信店內仍有貓氣味，暫未見老鼠，不過她估計1至2個月後，老鼠就會四處竄出，咬花及食物。

街市不見貓蹤 商戶憂鼠患

另有藥材舖職員對事件大感無奈，她指早前都收到街市職員通知，所以藥材舖負責人昨日已將貓帶走。她直言，平日貓貓都非常乖巧，活動範圍都在店內，靠味道嚇走老鼠，她擔心沒有貓在，相信好快「鼠多過人」。她補充，沙士期間亦有養貓，不過沒有通知要搬走貓。她又指，近日因疫情關係，生意已大受影響，如出現鼠患，更是無奈。

其他檔主職員坦言，不排斥有貓在街市，相信可預防鼠患。不過記者現場可見，街市已不見貓蹤，而街市亦有定期消毒，例如每日拖地等，出入口則每小時消毒一次。街坊唐太對街市衛生措施表示滿意，部分側門入口的掌心探熱器是今日才增設。當被問及為何很多街坊未有自覺使用，她表示很多街坊不清楚有這個設備。

區議員：貓係檔主嘅生意伙伴

服務馬鞍山區的沙田區議員鍾禮謙表示，日前街市職員向商戶呼籲，要求檔主帶走貓，並沒有設明確限期。鍾禮謙續指，由於有商戶擔心街市管理公司會通知漁護署人員到場捉貓，故自行將貓先帶回家。鍾禮謙認為，商戶並非視貓為寵物而為生意伙伴，可以協助捉蟲及老鼠，以保障貨物質素。食環署發言人表示，街市承租人不得在攤檔飼養貓狗或其他寵物，但近日沒向街市檔戶發「驅貓令」。