楊明涉醉駕︱多次醉酒惹官非　反修例高調撐警　為警方拍防罪案片

藝人楊明撞車後，步履蹣跚，滿身酒氣未能「吹波波」，要由兩名交通警員攙扶下登上白車，事後涉「拒絕提供血液樣本」被捕。其實楊明過往曾多次醉酒鬧事，更因酒後駕駛及刑事毀壞惹上官非。惟他早前接受傳媒訪問聲稱，自己多次因酒後闖禍，因此近年已減少飲酒，避免再出醜於人前，豈知報道出街不足一星期，再次醉酒惹禍。 楊明在反修例運動期間多次高調撐警，新冠肺炎爆發時旗下的湯品店又為警員提供折扣優惠，被外界認定為「藍店」；其演藝生涯中，他更多次演繹警察角色，如機場特警等，他更擔任「Easy Sir」的角色為香港警察拍攝多條宣傳影片，宣傳防罪案訊息。

楊明為TVB旗下藝人，於1999年完成藝員訓練班後正式出道。他在出道初期曾一度備受力捧，惟多次因酒後鬧事惹上官非，被 TVB雪藏，事業由高峰跌落谷底。

2005年涉醉駕停牌1年 2006年酒後刑毀便利店

早在2005年，楊明被發現將座駕停在佐敦道中間行車線「瞓着」，其後「吹波波」證實超標被警方拘捕，被判罰款7,000元及停牌1年。2006年，楊明又在夜店襲擊保安員而被判守行為，在守行為期間卻帶醉意到便利店，因購物不果而破壞店內物品，再被判社會服務令150小時。至2007年，楊明獲樂易玲安排重讀無綫藝員訓練班，星途漸見起色。早前他接受《香港01》訪問時透露，他有多次於劇集中飾演警察的經驗，至少超過10次，「大部分部門我都做過」，又指非常享受在劇中「做」警察，希望能參演有關水警的劇集拍攝。

「Easy Sir」為香港警察拍防罪案宣傳片

楊明除了在劇集中飾演警員，現實中香港警察更邀請他擔任「Easy Sir」，拍攝一系列警員招募、防罪案資訊的短片，包括推廣網絡安全運動、投考警務人員的體能訓練及防止電話騙案。

獨自清理路障 高調撐警

去年開始的反修例風波中，楊明高調撐警，亦曾親自清理路障。於去年11月「三罷」行動中，本港多區被示威者以路障堵路，當日楊明在牛頭角獨自移除發泡膠盒、雪糕筒和欄杆等路障，讓其座駕能繼續前行，其後他向《香港01》表示：「堵路都好誇張呀，如果冇人幫手清一清嘅話，冇乜人會行到囉！自己做到幾多就幾多啦！」

楊明高調撐警形象惹來示威者不滿，紛紛呼籲罷食其燉湯店，甚更有人破壞店舖，入內噴上「撐警」大字。其後，燉湯店更被揭發沒有「工廠食堂牌照」，涉無牌經營食肆。

新冠肺炎肆虐期間，楊明的燉湯店與香港警察隊員佐級協會合作，為警員提供折扣；亦透過影片為警員打氣，「各位兄弟姐妹，雖然你哋因為工作關係要隔離14日，但係你哋放心，你哋只係入去休息14日，好好休息，唞足精神咁行返出嚟。我係《機場特警》沙展馬容義Easy，加油！」