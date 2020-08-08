楊明涉醉駕｜駕駛Benz途經山頂馬己仙峽道自炒　醉熏熏送院後被捕

曾有醉駕前科的藝人楊明，再涉醉駕撞車，送院被捕！甫踏入周六（8日）凌晨，1輛平治私家車，駛經山頂馬己仙峽道落山期間，突失控越線撞欄，再衝前60米撞壆。警方趕抵證實司機為藝人楊明，他滿身酒氣，無法「吹波波」，更須2名警員左右攙扶上救護車。事後，楊明的女友莊思明及胞姊莊思敏趕抵了解。 警方表示，案中男司機林Ｘ樂（楊明原名林楊明，後改名林明樂），涉嫌「拒絕提供血液樣本」被捕，現正被扣留調查。其後楊明已獲准保釋候查，須於9月上旬向警方報到。

楊明送院時爛醉如泥，需由2名警員左右攙扶。

楊明身上有酒氣 涉嫌拒絕提供血液樣本被捕

事發於凌晨約零時，1輛平治私家車，沿山頂馬己仙峽道落山。途至近玫瑰別墅對開1個左彎時，據報失控越過對面行車線，首先路邊撞向防撞欄，繼而再衝前約60米，復再猛撼行人路石壆後始停下，右邊車頭擱於石壆上。其他駕駛者見狀，慌忙報警。

警員趕抵證實，涉案司機為藝人楊明，當時他滿身酒氣、爛醉如泥，未能即場進行酒精呼氣測試，其後他報稱不適，送院期間一仆一碌，須由2名警員左右攙扶上救護車，再送往瑪麗醫院治理。其同為藝人的女友莊思明、與胞姊莊思敏趕抵現場了解。

警方指，警員接報到場後，發現姓林男司機（楊明）身上有酒氣，他拒絕提供血液樣本。經初步調查，他涉嫌拒絕提供血液樣本被捕，現正被扣留調查。他報稱不適，清醒被送往瑪麗醫院治理。

楊明送院時爛醉如泥，需由2名警員左右攙扶。（陳永武攝）

2005年亦曾醉駕 停牌1年

現年39歲的楊明，為tvb旗下藝人，女友為莊思明。前日（8月6日）他曾接受報章訪問，指近年已減少飲酒，避免再出醜人前。而早在2005年，楊明已曾有醉駕前科，他被發現將座駕停於佐敦道「瞓着」，其後「吹波波」證實超標被捕，最終判罰款7,000元及停牌1年。

2006年，又在夜店襲擊保安員而被判守行為，守行為期間卻帶醉，在便利店購物不果，破壞店內物品，再被判社會服務令150小時。去年開始的反修例風波中，楊明高調撐警，其開設的燉湯食肆曾遭人破壞，今年初亦曾涉「無牌經營」被控。