悼念周梓樂｜16人非傳媒採訪卻穿反光衣　最細僅12歲　警予以譴責

每月均有網民在尚德停車場外悼念周梓樂。（左：資料圖片）/ 警方譴責有人以反光衣掩飾聚集行為。（香港警察 facebook）

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科大生周梓樂墮樓離世9個月，昨日（8日）再有大批網民在將軍澳尚德停車場外，擺放蠟燭及鮮花悼念。警方指，26名男女涉違「限聚令」及「口罩令」被票控，並在facebook透露，當中16人並非進行採訪或受僱於傳媒機構，當時卻身穿反光衣，其中7人未滿16歲，最年輕僅12歲，譴責有人以反光衣掩飾聚集行為。

警方表示，昨傍晚6時起，尚德邨一帶有群眾聚集，警方發出警告後，仍然有人拒絕聽從警方指示離開，遂採取執法行動，票控26人。當中16男8女，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）；另外2名男子，則涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。

而警方則在「香港警察」facebook表示，其中16名涉嫌違反「限聚令」而被票控的人士，於聚集期間身穿反光衣，但他們「並非進行傳媒採訪工作、或受僱於傳媒機構」，其中有7人為16歲以下未成年人士，而年紀最輕只有12歲。

警方譴責有人利用反光衣，掩飾羣組聚集行為，增加病毒在社區傳播的風險，並指留意到近期越來越多身穿反光衣的人士，在公眾活動中出現，警員難以在短時間內識別他們的身份，增加執法困難；而警方一直尊重記者採訪及新聞自由，在不影響行動效能的情況下，都會盡量協調現場的採訪工作。

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昨日（8日）尚德悼念周梓樂活動中，警方譴責有人以反光衣掩飾聚集行為。（香港警察 facebook）

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