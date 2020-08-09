CCTV直擊｜長沙灣夾公仔舖遇竊　警當場擒獲5賊

長沙灣今凌晨發生夾公仔機舖爆竊案，兩名竊匪以剪鉗破壞夾公仔機鎖頭，企圖將贓物放入袋中帶走，未料到機主竟透過閉路電視目擊犯罪經過，報警通知警方拉人，兩賊當場就擒。 警方調查期間，一對電單車男女到場與機主起爭執，另有一名光頭男司機在旁，附近則停泊一輛行車證已過期的私家車，警方感可疑，遂將3人全部帶走。經調查後，警發現該3人涉嫌與上周五黃大仙另一宗夾公仔機舖爆竊案有關。今次案件中，警方共拘捕4男1女，年齡介乎25歲至45歲。

事發於今日（9日）凌晨4時許，2名男子手持約2尺長紅色剪鉗，闖入青山道203號地下1間夾公仔機店爆竊。他們剪開夾公仔機的鎖頭，正將贓物放入預先準備好的紅白藍膠袋期間，姓蔡46歲男機主從閉路電視揭發，暗中報警。警員接報到場，及時將2賊拘捕，他們分別是姓陳33歲男子及姓容42歲男子。警方起回全部失物，並發現上址有8部夾公仔機有搜掠痕跡。

三男女疑接應被捕 揭與黃大仙爆竊案有關

警方調查期間，一對男女駕駛電單車到場了解，卻被在場機主質疑是爆竊同黨，雙方發生爭執，有機主觸碰該電單車男司機的口罩，該司機即用頭盔扑向其中1名男機主的面部。警員將雙方分開，其後帶走電單車男女調查，他們分別是姓詹33歲男子及姓蔡25歲女子；警方亦於附近元州街290號對開，發現1輛懷疑涉案白色私家車，其行車證已過期，帶走1名姓何45歲光頭男司機調查。

經進一步調查後，警方發現該對電單車男女及光頭男司機，與上周三（5日）清晨於黃大仙發生的一宗爆竊案有關，損失總值約3.36萬元。

警方以涉嫌爆竊拘捕上述5名男女，其中負責爆竊的陳男亦涉嫌未能出示身份證明文件，而懷疑負責接應的司機亦涉嫌沒有展示有效行車證。案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。

+ 5 + 4 + 3

據網上片段可見，事發時2名男疑犯，自備紅白藍膠袋，分頭行事打開不同的夾公仔機機門，掠取機內物品。未幾，多名警員趕抵現場入內，近門口的1名疑犯當場就擒；另1名疑犯亦棄袋而逃，有警員從後追截。

其中1名機主吳先生事後表示，案發時從「天眼」發現2男形跡可疑，在夾公仔店內徘徊，其後用剪鉗剪開夾公仔機門鎖的鎖頭爆竊，遂立即報警。吳稱，今年6月，其位於觀塘區的另1間店舖的夾公仔機，亦曾遭賊人「光顧」，損失約2萬元公仔財物。

一對駕駛電單車的男女事後到場，被機主懷疑是爆竊同黨，惹起爭執，男司機用頭盔扑向其中1名機主。（陳永武攝）

警員事後在附近元州街發現1輛涉案私家車，將光頭男司機帶走。（陳永武攝）