01專訪｜鄧炳強形容美國制裁猶如黑社會手段　逼我就範大錯特錯

美國財政部上周五（7日）宣佈，制裁11名內地及香港官員，華府稱這批官員損害香港自治，以及香港人的表達和集會自由，警務處處長亦榜上有名，一哥翌日即回應稱有關制裁對他毫無意義。鄧炳強周一接受《香港01》專訪時再補充，指有些人或團體組織，希望透過「拿渣」手法來制裁他們，形容對方是用黑社會方式逼人就範，做法大錯特錯，制裁不會影響到他與警隊對維護國家安全的執法工作。

「做得呢個位(警務處處長)，都無辦法啦！自己同屋企人都被人起底，只好隨遇而安」鄧炳強周一(10日)接受專訪時，以平常心回應被美國制裁一事，更形容自己心情舒暢:「首先對我而言，維護國家安全去執法，我覺得是我的責任，亦都是我的榮譽」。他指因工作遭制裁，並不會抱怨。

（李澤彤攝）

「有外國因政治原因而作出一些政治舉措，對我而言亦是毫無意義，毫無影響，亦不會影響到我執行維護國家安全的工作，我亦不相信對警隊有任何影響﹐因為制裁是針對我」一哥提及可能有些人或者團體組織希望透過制裁他，而用黑社會式方法威嚇:「你出來維護國家安就搞你。我可以話畀你聽，如果有人有這想法，就大錯特錯，我們警隊是專業的警隊，我們亦會執行法例，包括執行維護國家安全的法例，不會因為你想用「拿渣」手法，話去制裁我們，去影響我們，用一些黑社會慣用的方法，逼令我們不執法！」

至於制裁會否影響到家人生活，鄧語氣肯定稱:「屋企人都好支持我！」他透露在美國並沒有資產，制裁並沒有影響影到家人，「可能有些銀行服務會不方便！」他透露，自得悉被制裁後，心情舒暢，「預期之內，我會繼續做自己鍾意的事（做警察）。」

（李澤彤攝）

美國總統特朗普上月中旬簽署《香港自治法案》，要求制裁損害香港自治、港人人權自由及有份執行《港區國安法》的人士。及至上周五，美國財政部宣布11名中港官員制裁名單，包括特首林鄭月娥、特首辦主任兼國安委秘書長陳國基、律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超、政制及內地事務局局長曾國衞、警務處處長鄧炳強、警務處前處長盧偉聰、中聯辦主任駱惠寧、港澳辦主任夏寶龍、港澳辦副主任張曉明及國安公署署長鄭雁雄。制裁措施包括凍結該批官員在美資產；除獲外國資產控制辦公室（OFAC）豁免，否則禁止美國人與他們進行資產交易等。

港府上周六（8日）作出回應，嚴厲批評美國政府對11名中央人民政府及特區政府官員實施所謂的「制裁」，指行為「卑劣及無恥」，「明目張膽及粗暴地干涉中國內政，是部分美國政客為了私利，以香港作為棋子，在中美關係之間製造事端。」