和你Sing︱記者被警撻落地　記協發聲明譴責　籲正視濫用武力問題

昨晚（11日）有網民發起「無懼打壓 -全港各區商場和你Sing活動」，大批防暴警員進入新城市廣場及朗豪坊，驅散及截查現場人士，包括記者。警員以橙色封鎖線包圍記者，指沒有持記協會員證、16歲以下或非政府新聞處認可媒體的記者，需要被票控。其間，一名理大編委記者稱被警員強行摔倒地上而受傷。 記協就事件發出聲明，強烈譴責警方濫用武力，並對警方濫發告票阻礙採訪表示不滿。

記協發表「記協強烈譴責警方無理襲擊記者及阻礙採訪」聲明中稱，大批記者昨晚（11/8）在旺角雅蘭中心外採訪期間，遭警務人員無理推撞襲擊，有記者更被警察箍頸及壓到地上受傷。期間警方再次自行篩選記者，並對多名網媒及學生記者發出限聚令告票。記協強烈譴責警方濫用武力，並對警方濫發告票阻礙採訪表示不滿。

聲明中指，綜合傳媒報道，昨晚9時許，大批駐守在雅蘭中心外的警務人員，突然衝出封鎖線，在彌敦道追截身穿反光衣及手持攝錄器材的記者。期間壓低多人，有記者更遭警察箍頸。警方同時迅速拉起橙色膠帶擴大封鎖線，並把大批傳媒推入封鎖線內，同時要求記者停止直播及出示記者證，並指如非「真記者」將會被票控。其後多名網媒及學生記者接獲告票。

記協表示於過去一年，已多次向政府管治班子及警方高層呼籲，必須正視前線警務人員針對傳媒濫用武力的問題，惟當局一直置若罔聞。近期警方更自行對「記者」身分作出定義，藉此阻礙傳媒採訪。記協促請特區政府勿再迴避警暴問題，否則，香港的自由、法治等核心價值，將難再維持。