慈雲山醫館掛「制裁特朗普」橫額　老闆：表達對美國不滿

隨著中美關係愈演愈烈，兩國連翻推出制裁措施，今（13日）網上流傳慈雲山一間醫館門口掛上「制裁美國特朗普蓬奧禁止到本醫館診症」橫額的照片，引起網民熱烈討論。醫館負責人、中醫師香國成接受訪問時指，掛橫額的舉動是為了表達對美國「有佢講冇人講」、「成日提制裁」的不滿。香又坦言，深知掛橫額並無實際作用，只是吸引傳媒採訪的手段，讓他有發聲的機會。

醫館負責人、中醫師香國成接受訪問時指，掛橫額的舉動是為了表達對美國「有佢講冇人講」、「成日提制裁」的不滿。（余睿菁攝）

香國成直言自己「唔係唔鍾意美國」、「美國有好多偉大嘅發明」，惟他認為美國現時對中國以至香港的制裁是「走火入魔」、「唔公平、唔公道、唔恭敬」。他以中國手機品牌華為作例子，指美國不能「見人追近你就打壓人」。

稱支持民主自由 反對暴力爭取

提到去年開始的反修例示威，香國成稱他支持民主自由，但他認為需以合法、合理的態度和手段，反對非法和暴力。他質疑「阻人返工、周圍放火燒」可以如何爭取民主，指自己「真係好痛心」有青年犯法「一世前途冇咗」。他又言「民主唔係絕對」，反問美國黑人和伊拉克的人民又有何民主，稱「民主係一種統治人民嘅工具」、「唔係你有民主做乜都得」。

提到過去一年的警民衝突時，香認為「兩邊都有錯」，他以「七警案」為例子，稱任何人做了非法行為均會水落石出，「呢個世界無紙包得住火」。

美國總統特朗普對中國態度強硬，今日宜宣佈香港貨物須標中國製。（資料圖片）

除了反對暴力及認為美國霸道之外，香國成在訪問亦多次提到對政府以至特首林鄭月娥的不滿，他認為政府應改善施政和架構，但又稱「政治嘅嘢我唔係太知」。問到會否擔心港區國安法對香港帶來負面影響，香則稱國安法「全世界都有」，他亦贊同立國安法，惟表示認為法律如由本港立法會自行立法，部分條例可以自行斟酌，惟一直未能立法，「宜家國家立咗落去，香港討論都無得討論，都唔係理想」。他認為香港制度與中國制度不同，香港人的權利仍受基本法保障，最後寄語「不滿還不滿、一樣還一様」、「理性啲」。

香國強笑言，以往已有不少客人因政見不同不再光顧，員工亦曾勸喻他除下橫額，惟他堅持自己「非黃非藍」的立場，自言盡心盡力服務每一位客人。