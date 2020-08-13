美國制裁｜港貨須標中國製　本地時裝設計師：努力被抹殺極傷心

繼美國總統特朗普上月宣布取消香港的特殊待遇後，美國政府公告日前再發公告，規定9月25日後香港出口到美國的商品，來源地須標為「中國」，不可再標為「香港」。本地設計師楊展認為此舉歸咎於香港法治崩壞，並對此感到極傷心，「香港製造是一個情意結，一群香港人努力了這麼長時間，卻淪得如此下場。」

自1997年6月起，美國海關規定即使香港於主權移交後，仍可將貨品來源地列為「香港」，以區分來自中國的貨品。不過自上月特朗普簽署「香港正常化」行政命令後，美國海關於前日發布公告，指從9月25日起，香港出口貨品必須列為來自「中國」。

本地時裝設計師楊展於2013年成立了個人品牌Yeung Chin，着力於時裝設計及裝置藝術。他的品牌所採用布料來自不同地方，但設計、生產及後期工序均在香港進行。楊展表示，品牌時裝有來自固定的美國客人，對是次制裁或令「香港製造」被抹殺感到極度傷心，「幾代香港人用了好多精力塑造『香港製造』，如紅A塑膠廠等，但就這樣被抹殺了。」

本地時裝設計師楊展於2013年成立了個人品牌Yeung Chin，着力於時裝設計及裝置藝術。（資料圖片／高仲明攝）

稱外國客人重視來源地及質素 堅持生產線留港

楊展指，接觸的客人對香港製造標示有信心，而香港製造與中國製造品質迴異，若將香港及中國兩地製造來源混為一淡，或對客人造成混亂。他指，兩年他曾試過將部分生產線搬回內地，可惜最後都因質素參差而選擇撤回香港。早前香港總商會總裁梁兆基接受傳媒訪問時稱，因香港沒有太多產品出口到美國，因此新措施影響輕微。楊展卻大力反駁：「外國客人好重視來源地及質素，香港製造就是品質好的保證。」

他認為是次香港被制裁，主因是由於香港無法享有充足的自治，變相令本地廠商承受結果，但他指自己會堅持將生產線留在香港，「始終我們數量不多，而且香港有好好的人手供應商。」

特區政府於前日（11日）就美國對香港貨品新規定發出新聞稿，表示強烈反對通告內容，並指有關規定除了可能不符合世貿規定，也無助保障消費者利益，更會帶來混亂，損害各方面包括美國自身的利益。新聞稿中又指，香港特別行政區在「一國兩制」下享有單獨關稅區的獨特地位，是根據國家《憲法》和《基本法》賦予，並獲世貿等多邊組織認可，並非個別國家施予或可以撤銷。特區政府正就新規定當中重要的具體執行細節，透過駐華盛頓經濟貿易辦事處向美國當局了解和釐清，以決定進一步的行動。特區政府亦表示會與業界保持溝通及作出解說，仔細研究美國的措施有否違反世貿規則，如有需要，不排除根據世貿規則採取行動，維護香港利益。