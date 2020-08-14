秀茂坪街市鼠咬豬肉　街坊睹鼠從天降抓人　區內僅一街市無奈硬食

領展旗下的秀茂坪街市鼠患嚴重，近日網上流傳的片段顯示，肉檔職員將新鮮豬肉隨意放置在街市地上，引來至少10隻老鼠上前「開餐」，畫面令人嘔心，市民亦議論紛紛，擔憂老鼠經豬肉傳播病毒。領展回覆指，涉事檔戶處理豬肉的問題，已遭多次警告，已勒令其即時停業。 記者今早（14日）到秀茂坪街市視察，發現涉事豬肉鋪已停業消毒，街市外有外判清潔工洗地。有街坊稱，街市老鼠橫行無忌，曾抓傷其腳背，亦目睹老鼠從天而降，將小朋友嚇哭。惟區內並無其他街市可取代，即使衛生環境差劣，街坊只能無奈硬食。

涉事豬肉鋪貼出告示，指配合領展滅鼠行動，將進行大清潔及消毒，以確保豬肉安全衛生。（陳諾希攝）

記者今日到秀茂坪街市視察，涉事豬肉鋪貼出告示，指配合領展滅鼠行動，將進行大清潔及消毒，以確保豬肉安全衛生。而街市外有多名外判清潔工洗地。在鼠患的陰霾下，街市人流不俗，仍有不少街坊在街市向另一些肉檔購買豬肉，整體人流未見減少。

老鼠橫行抓傷街坊 從天而降嚇哭小朋友

在鄰近商場任職保安的王小姐表示，街市時有老鼠出沒、橫行無忌，有老鼠肆無忌憚從她腳背走過，她亦因此而被抓傷，從此到街市購物都不敢穿涼鞋。王小姐稱，她曾目睹老鼠從天而降，「有個女人孭住個仔，隻老鼠由天花板跌落個仔度，個小朋友嚇到哇一聲！」

王小姐又指，晚上豬肉檔及雞檔會清理「下欄嘢」，如肥豬肉、雞油等，這些位置更吸引老鼠。她曾經致電領展投訴街市鼠患問題，惟並未獲妥善處理，平日亦甚少見有人洗地。

區內唯一街市 衛生差街坊無奈硬食

另一位街坊盧女士形容，街市平日人流多，衛生情況不佳，但區內並無其他街市可取代，因此不會考慮到其他街市購物。她認為「老鼠街市就一定有，咁你突然間見到梗係覺得肉酸，但唔驚得咁多」。

有不願透露姓名的街坊稱，雖未親眼見過老鼠，但曾見「阿伯除低口罩周圍吐痰無人理」，看見老鼠圍食豬肉的新聞後，表示不想再買豬肉。