警屯門反非法收債拘16人　父為子還$200萬賭債　仍被恐嚇放火燒屋

警方留意到屯門大興邨公共地方有人非法聚賭，賭檔由黑社會幕後經營，經營者做莊及放債予賭客。（警方直播截圖）

屯門警區為打擊收數刑毀相關案件，於8月8日至14日一連七日進行名為「所羅門」的反非法收債行動，目的是透過情報分析以鎖定及拘捕不法份子，並透過宣傳教育與區內持份者合作預防罪行。

執法行動方面，警方在過去七日針對非法收錢及非法放數行動，拘捕16人，包括14男2女，年齡介乎20至70歲，部分人有黑社會背景，涉嫌放高利貸、刑事毀壞、刑事恐嚇、管有物品意圖摧毀財產、街頭聚賭，警方亦以違反《預防及控制疾病條例》第599G條，發出34張定額罰款告票。警方在行動中檢獲追數紙、強力膠水、漆油、賭博工具。

其中一宗刑事毀壞及刑事恐嚇案中，一名債仔欠下賭債，家人被追數人加入WhatsApp群組，不斷逼他們為兒子還錢，父母受不住壓力，為兒子還200萬元，但父親仍然收到恐嚇短訊，指要放火燒其住所，警方接報後，進行情報收集及展開調查，前日（12日）展開行動，在債仔的父親家門外發現一名可疑男子，截查後在其身上檢獲有強力膠水及大紙報，相信他到上址貼債仔大字報。被捕人亦涉及其他區分的淋紅油案。至於案中債仔暫時失去聯絡。

另一宗案件為街頭聚賭及放高利貸案件，警方留意到屯門大興邨公共地方有人非法聚賭，賭檔由黑社會幕後經營，經營者做莊及放債予賭客。警方經深入調查後，今日下午採取行動，拘捕賭檔主持人及10名賭客，涉嫌街頭聚賭及放高利貸，並以違反《預防及控制疾病條例》第599G條票控34名圍觀人士。

警方表示，近月屯門警區內收債相關案件有上升趨勢，由今年1月至6月警方接獲77宗收數刑毀案，比去年同期上升28宗，即57%，警方分析半年的案件，發現案發地點一半在公營屋苑，時間由下午5時至晚上9時。而借錢的方法由以往親身到銀行或財務公司提供入息證明，以取得借貸，而近年借貸人透過手機軟件及Whatsapp收到借錢廣告，只要拍攝下身份證及基本資料，在不用露面的情況下可收到借款，非常方便。而且在疫情期間，市民空閒時間多了，便到公共場所流連及聚賭，不法份子主動接觸賭客，提供高利貸服務予賭客。

收數方面，欠債人無力償還時，銀行會聘用追數公司，並以電話形式滋擾欠貸人、上門貼大字報、淋紅油、塞匙窿，甚至是傷人及刑恐等方法追數。追數公司更會利用社交媒體，開群組並加入欠債人親友，傳送追數訊息，務求令其家人還錢。至於進入大廈的方法，追數公司一般會在繁忙時間尾隨他人，而近年更扮速遞人員，令保安員鬆懈。

因此，在宣傳教育上，周一（10日）屯門警區與13間物業管理公司進行視像會議，分析數據、趨勢及要點，包括不法份子的犯案手法、犯案時間等，希望他們可以成功截停不法份子。警方亦到屯門區各大屋苑進行突擊檢查，派出便衣警員不定時尾隨住戶進行大廈，以測試保安員是否機警，事後以書面形式叫物業公司跟進。警民關係組人員亦會定時到大型屋苑派傳單，呼籲市民謹慎理財，向非法借貸公司說不。