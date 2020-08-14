酒店自殺｜兩男網上自殺群組相約尋死　病房助理亡

尖沙咀一酒店今日（14日）發生自殺案，兩男相約自殺一死一送院。據了解，兩名男子分別24歲及25歲，互不認識，早前加入社交網站的自殺群組，相約到酒店尋死，昨晚兩人在酒店會面後，曾外出買外賣，至凌晨企圖雙料自殺，兩人未幾暈倒，至今午，24歲男子醒來，發現身旁的25歲男子全無知覺，遂報警求助，證實他已當場死亡。據了解，死者任職病房助理。

警方檢走一批證物。（余睿菁攝）

事發於今日下午2時許，警方接獲報案，指尖沙咀柯士甸道148號一酒店房間內有人暈倒。警方到場調查後，發現一名25歲姓姚男子當場死亡，而24歲姓胡報案人在現場協助調查。經進一步調查後，警方懷疑事件有可疑，發現原來報案人與姓姚死者相約到上址尋死，最終一死一生還。現場所見，胡男其後被警方拘捕，他被黑布蒙頭及腰纏鐵鍊上手銬，疑因曾服食過量藥物，被送院治理。案件交由重案組跟進，至晚上9時許，探員檢走一批證物。

據了解，兩名男子互不認識，早前透過社交平台一個自殺群組結識，並相約自殺。他們租用酒店房間，昨午先後到酒店，曾經外出買外賣。至今日凌晨他們在房間內雙料自殺，疑曾服藥及吸氦氣，未幾雙雙暈倒，惟胡男在下午時份，疑因藥效已過，突然醒來，發現身旁的姚男昏迷不醒，於是報警求助。據了解，死者任職病房助理，而報案人無業。

葉兆輝﹕若發現有人網上相約自殺 網民應伸援手

港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，雖然目前香港有「協同自殺」法例針對有關行為，但若網上相約自殺個案變多，香港便需考慮立法，加強刑事責任。他呼籲若發現有人於網上留言希望相約自殺，網民應伸出援手，主動接觸對方，勸籲對方求助，或提供可行方法予對方，而並非只留言。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288