酒店自殺｜香港首現陌生人網上相約尋死　專家﹕或需立法加強刑責

兩名分別24歲及25歲的青年，疑在網上自殺群組相識，相約於酒店尋死，最終一死一生還。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，相信是香港首次發生網上相約陌生人自殺事件。他表示，網上有不少支持自殺的群組，有人會以「釣魚」形式尋找同伴，若情況變嚴重，香港或需立法加強刑責。

透過互聯網搜尋，不難發現有社交平台或媒體有關討論自殺群組。有群組成員討論自殺方法、原因等，甚至邀約他人一起自殺。港大防止自殺研究中心總監葉兆輝指，相信香港首次發生網上相約自殺事件。他認為有人沒有勇氣獨自了結生命，於是在網上邀請他人一起。他指，看到網上有不少支持自殺群組，組員多表達意見、理論，較少付諸行動。他認為，有人會以「釣魚」形式尋找自殺同伴，當人長時間瀏覽有關網站，缺乏精神判斷，會更易被他人吸引實行。

他指，雖然目前香港有「協同自殺」法律針對有關行為，但若網上相約自殺個案變多，香港便需考慮立法，加強刑事責任。他指，若發現有人於網上留言希望相約自殺，網民應伸出援手，主動接觸對方，勸籲對方求助，或提供可行方法予對方，而並非只是留言。他指目前情緒職支援平台均24小時運作，年輕人均可透過IG、Telegram、Facebook等方法求助。

求助網站和熱線：

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

賽馬會青少年情緒健康網上支援平台-「Open噏」24小時網上輔導：91012012（SMS）

學友社學生熱線：25033399

利民會《即時通》：35122626

明愛向晴熱線﹕18288