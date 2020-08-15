大圍站劫案｜刀棍襲47歲工程師搶勞力士　20歲劫匪及賊車車主被捕

港鐵東鐵綫大圍站上周二（4日）發生名錶搶劫案，兩兇徒光天化日持刀狂斬一名澳洲工程師，並搶走其價值27.5萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶。兩人犯案的片段在網上瘋傳，除拍得兩人施襲行劫的經過，亦拍下兩人登上私家車駕車逃走的過程。 沙田警區重案組接手調查，在案發翌日凌晨已找到涉案私家車，並拘捕20歲車主涉嫌串謀行劫，然後經連日調查，再鎖定行兇者身份，至昨日（14日）拘捕其中一名20歲涉案劫匪。警方檢獲兩名劫匪犯案時使用的伸縮棍、利刀、衣物及被搶去的勞力士手錶證書，正追查另一名劫匪及手錶下落。

沙田警區總督察（刑事）潘岳謙表示，一名47歲任職工程師的男子，於今年7月底在網上社交平台的二手買賣專頁，出售一隻價值約27.5萬元的勞力士玫瑰金Daytona名錶，一名賊人訛稱有意購買，並相約受害人於大圍港鐵站進行交易。

至上周二（4日）下午約5時，男事主在大圍港鐵站D出口準備交收該隻勞力士手錶時，突然有兩名分別持一把約18吋長利刀及一支伸縮棍的男子，向男事主施襲，並搶去其裝有勞力士手錶的袋。行劫過程中，兩名匪徒以伸縮棍扑打及以刀狂斬受害人十多下，導致他身體多處受到嚴重刀傷。受害人隨即被送往醫院搶救，幸搶救後無生命危險。案件交由沙田警區重案組第二隊接手調查。

警方在現場調查及翻查閉路電視後，確認兩名匪徒奪去男事主的手錶後，逃往港鐵站附近積運街，並登上一輛套有假車牌的白色私家車後逃去。警方於翌日（5日）凌晨在東涌發現涉案的白色私家車，並於車上檢獲兩名劫匪犯案時使用的伸縮棍、利刀、衣物及被搶去的勞力士手錶證書。同日，探員在粉嶺祥華邨拘捕一名20歲中國籍男子，涉串謀行劫，為白色私家車車主。

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經連日深入調查及情報分析後，沙田警區重案組第二隊鎖定其中一名行兇者的身分，並於昨日（14日）在天水圍一酒店，拘捕另一名20歲中國籍男子涉嫌行劫，並檢獲兩部手提電話及4萬元現金。被捕的男子將被暫控一項搶劫罪，將於下周一（17日）於沙田裁判法院提堂。

據了解，兩名被捕男子有黑社會背景，賊車車主報稱酒吧侍應，而負責行劫的被捕男子無業。警方現正通緝另一名行兇者。行動仍在進行中，不排除稍後會再有涉案人士被捕。

潘岳謙表示，打擊暴力罪案為警方的首要行動項目，他強調警方必定盡一切能力打撃使用嚴重暴力的罪行，以一切可行方法將違法者繩之於法。警方重申，搶劫為非常嚴重的罪行，一經定罪，最高可判終身監禁。

他亦提醒巿民，進行網上交易活動時，應盡可能先瞭解對方的可信性及核實對方身分。買賣雙方可查閱對方的過往交易記錄、信譽評級和交易評價等。如對對方身分有所懷疑，便應立即停止交易。

事發於上周二（4日）下午5時許，在東鐵綫大圍站近D出口大堂，47歲男事主相約買家在上址交收價值27萬元的勞力士Daytona玫瑰金錶，期間兩名持刀棍的惡煞衝出向其施襲，更想奪去其載有名錶的袋，男事主以手擋架，嘗試保住財物，惟兩惡煞前後夾擊，以棍狂毆其頭部，又用刀斬向其腳部。男事主最終被搶去名錶，頭、身、手及腳皆有傷痕，浴血倒地。兩名兇徒則駕駛一輛白色私家車逃去。

男事主當日遇襲後全身浴血。（資料圖片）