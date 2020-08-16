英國皇家國防研究學院被譽「一哥搖籃」　多名警隊高層曾受訓

英國政府宣佈暫停為香港警察等機構提供訓練。翻查資料，素來有「一哥搖籃」之稱的英國皇家國防研究學院（Royal College of Defence Studies），曾培訓不少警隊一哥、以至多名警隊高層，當中包括現任警務處處長鄧炳強﹑歷任處長曾偉雄及鄧竟成。該個學院全球招收約百人，主要培訓高級軍事人員。

近年不少警隊高層前往英國皇家國防研究學院受訓，除現任「一哥」鄧炳強外，警務處副處長（管理事）郭蔭庶、助理處長（支援）林曉彤﹑助理處長（人事）陳俊燊及新界北總區指揮官麥展豪，亦曾前往學院受訓。而候任警務處助理處長（保安）陳東則趕及「尾班車」，於去年獲派前往受訓，並在上月回港。

每年全球招收百人 培訓高級軍事人員

翻查資料，英國皇家國防研究學院於1922年成立，屬英國最高的軍事學府，主要培訓高級軍事人員。學院每年招收約百名學員，當中三份二屬海外學員，被選中進修的學員均因為有潛力繼續晉升更高級的職位；學院課程為期一年制﹑一般視乎課程而邀請各國的軍隊﹑政府部門等進行演講。另外，該校的著名校友包括巴基斯坦前總統，佩爾韋茲·穆沙拉夫（Pervez Musharraf）等等。

英國《觀察家報》15日引述國防部報導，指陸軍及空軍為香港警察等部門訓練計劃已經暫停，並表示有關決定是因應新型冠狀病毒疫情，而英國國防部發言人則表示相關訓練計劃會於疫情過後重新審視。據了解，警方因應國際關係及新冠肺炎疫情，早前已決定暫緩派員到海外受訓。