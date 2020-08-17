西營盤倫常案｜44歲男Rambo軍刀捅父後墮樓亡　78歲父躺血泊斃命

西營盤發生倫常慘劇。今日凌晨（17日）時份，高街富裕大廈一單位，一名44歲男子疑於78歲父親於廳中爭執，其後有人取出Rambo軍刀捅向老父，父親走避不及中刀亡，兒子則攀窗墮樓身亡。 警方今午交代案件時表示，警員到事發單位調查時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，並於現場檢獲一把35厘米的軍刀，而78歲的父親則倒臥血泊當中，身上有兩處刀傷，相信事發前有人曾發生爭執。案件目前列作「謀殺」及「自殺」，由西區重案第二隊跟進調查。

警方今早繼續在上址進行調查，檢走涉案的軍刀；另外，仵工亦到場將屍體移走。據了解，肇事單位住有一家三口，昨晚深夜戶主夫婦曾因事爭吵，其後演變成父子口角爭執，母親其後返回睡房入睡，詎料凌晨發生父被捅死、仔墮樓慘劇。

父胸口腹部中刀 倒臥血泊中

西區警區助理指揮官（刑事）警司冼國明表示，事發於凌晨零時30分，上址有街坊發現事發單位有爭執聲響遂通知保安，保安其後在後巷發現一名44歲男子倒臥地上，救護人員趕到現場，發現事主頭部重創失去知覺，當場證實身亡。警方其後到事發單位調查，於大廳發現墮樓男子的78歲父親倒臥在血泊中，胸口近心臟及腹部兩處均有刀傷，分別長約4厘米及13厘米，救護人員立即將該名男子送往瑪麗醫院救治，惜及後證實身亡。警方調查涉事單位時，發現單位有大量血跡﹑一遍凌亂，相信有人曾發生爭執，並在場發現一個長約35厘米﹑沾滿血跡的軍刀，相信是案件中的兇器。

冼國明指，事發時墮樓男子的母親正於單位內熟睡，由於案件事出突然，女子被送往醫院有待觀察。他續指，屍體稍後將會作解剖驗屍，目前案件由西區重案第二隊跟進調查。據了解，該名墮樓兒子從事通訊行業，沒有精神病記錄。

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