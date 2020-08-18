海高斯襲港｜沙田塌樹擊中4車　Mini車頂盡毀　車主預$10萬維修費

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熱帶風球「海高斯」逼近香港，天文台在今日（18日）下午2點20分發出三號強風信號。強風下多處發生塌樹意外。其中沙田的塌樹意外，波及4部車輛。今日下午約3時半，沙田安心街一露天停車場內，有一棵5米乘15米、直徑20至30厘米的樹倒塌，壓毀停泊樹下的4輛車，停車場職員發現後報警，消防員到場將樹木移除。

現場所見，一輛Mini Cooper被樹椏打中，擋風玻璃爆裂、車頭蓋凹陷，消防員到場將樹吊走，其間發生小插曲，樹幹被吊起時，突然向左邊倒下，差點壓中正在協助移樹的一名消防員，幸好他反應快捷，立即跳開。另一輛七人車的車頭凹陷，至於其餘兩輛被樹椏打中的車輛，相信並無損毀，已由車主駛走。

現場所見，其中一輛Mini Cooper被樹椏打中，擋風玻璃爆裂、車頭蓋凹陷。（魯嘉裕攝）

Mini Cooper的男車主指自己於附近工作，平日都會到停車場泊時租車位，大約4時左右到停車場取車時，發現車被樹幹壓住，車頭玻璃、車頂天窗都被壓毀。車主透露，因自己住元朗，平日需要駕車代步，Mini Cooper是於約半年前以40多萬元購入，估計今次維修費要約10萬元，但稱相信可獲全保賠償。

一輛Mini Cooper車頭玻璃、車頂天窗都被壓毀。（魯嘉裕攝）

一輛Mini Cooper受到波及，車主稱估計今次維修費要約10萬，但相信可獲全保賠償。（魯嘉裕攝）

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