攜70歲母九號波下塔門露營被困獲救　38歲仔籲：多看天氣報告

「海高斯」襲港，一對70歲及38歲母子於西貢塔門露營被困，九號風球下救援過程幾經波折，母子於早上7時報警救助，然而政府飛行服務隊直升機因強風無法出動，警員徒步上山搜索，最終找到母子。據了解，母子下山後，原一度打算自行離去，惟母親身體不適加上交通未恢復，經警員游說乘坐水警輪前往黃石碼頭，並由救護車送院，不過送院途中，母子堅持下車自行離去，返回粉嶺家中休息。 記者其後找到遇險母子，姓陳兒子表示，事件「沒有甚麼大不了」，反過來提醒市民「事事小心，多看天氣報告」。

據了解，38歲姓陳兒子於上周五（14日）獨自前往塔門「大草地」露營，至昨日（18日）早上約10時，70歲姓陳母親亦抵達塔門會合兒子。至傍晚天氣惡化，刮起強勁的風雨，營地只剩母子。事發時風雨交加，強風將兩人的露營帳幕及財物吹走。至母子獲救下山後，由於吹風一段時間，感到到寒冷，於一間士多購買奶茶驅寒。

警：應預先評估天氣狀況

警方於facebook專頁發佈母子於黃石碼頭登岸的相片，相中顯示母親雖由水警攙扶，但仍行動自如，兩人均無大礙。

警方提醒市民，在風暴期間務必留意天文台的風暴消息，應遠離岸邊，停止所有水上活動。計劃戶外活動（例如露營）時，應預先評估天氣狀況，並制定因天氣突然惡化的撤離計劃。如已身處戶外的人士，遇上惡劣天氣，應立即尋找安全地方躲避。