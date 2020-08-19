有母子9號風球塔門露營遇險　山藝教練教你如何處理低溫症

有一對母子凌晨9號風球之下在塔門露營，帳幕及財物遭強風吹走，一度出現低溫症，至今早報警求助脫險。山藝教練吳銨洋表示塔門大草坪十分空曠，非常當風，他都試過在那裏露營時被吹斷營骨，而9號風球下的情況肯定惡劣得多。吳銨洋指當濕身遇上大風，就算是夏天，都會出現體溫過低的徵狀，那時候應該馬上離開當風處，走進室內。

報道指，母子兩人的帳篷及營內所有財物都被吹走，兩人斷水斷糧，一度出現低溫症。

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山藝教練吳銨洋表示，在大風加上全身濕透之下，很容易會體溫過低。（資料圖片）

本身是山藝教練的登毅戶外培訓總監吳銨洋表示，那種環境很容易體溫過低，他說：「昨晚塔門的情況，他們身在空曠地方，無遮無擋，基本上你沒可能留住體溫。其次是落雨，你個人會濕透，第三你失去保溫的物品，就算有雨褸都很可能入水了，體溫不斷被風帶走，你就很容易低溫症。」

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塔門大草地一帶景色：

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吳銨洋都曾經試過在塔門的大草坪露營，並有次痛苦經歷，他說：「那裏絕對非常當風，我有次露營遇上打石湖，營骨都被吹斷了。原本陽光普照，突然間天黑了，一起風的時候，我來不及拉緊營繩，結果就被風扯斷了營骨。」經過這次吹斷營骨後，他就不再在大草坪上紮營，他續說：「我會在近墳地那邊紮，至少有些草叢可以擋一擋。」

雖然香港夏天動輒超過30度，但吳銨洋指夏天有低溫症不是奇事，他都曾經面對過。他說：「我都試過帶班時，有參加者出現低溫症。那次下着雨，在大東山一條石澗的崖頂，其中一個助教用繩索作確保，因為路面濕滑。他已經有穿外套，但因為夏天，只穿了件薄身的防水外套。入了水之後，加上大風。你見到他不自然地震，嘴唇沒有血色，不斷震，他都不知他自己做什麼。」

在全身濕透之下，行當風的位置，有可能出現體溫過低。（資料圖片）

吳銨洋提醒，如自己或同行人士遇上低溫症，應馬上離開當風位置。他說：「離開當風位置，去到室內，為他蓋上一張保溫毯，再給他一杯熱飲，就可以處理得到。」若果情況嚴重，當然要馬上報警求助。對於今次塔門的情況，吳銨洋表示大草坪離村落不遠，「落到村避一避風，有瓦遮頭已經會好很多。」

吳銨洋呼籲進行戶外活動要留意天氣變化，他說：「作為露營人士，需要不時留意天氣。為自身安全，奉勸戶外活動的朋友、露營人士最好每日都要留意天氣資訊。」

用防水袋盛載替換衣物，就不怕後備衫褲被雨淋濕。（資料圖片）

塔門大草地面朝東邊大海，十分空曠，是香港露營及放風箏的熱門地點。大草地後有球場及涼亭，沿村徑往西行，約5至10分鐘就可以回到村落，那裏有天后廟、公廁、士多等。往北行的話，有山路上山到龍景亭，而往南行則可到景點疊石，之後沿徑繞過塔門的南岸，回到漁民新村及碼頭。

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