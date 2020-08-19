美國空運電子零件箱藏市值1700多萬大麻花　22歲接貨男被捕

香港海關昨（18日）在香港國際機場檢查一批由美國空運到港，4個報稱是電子零件的金屬箱期間，發現箱內收藏了一批約60公斤的懷疑大麻花，市值約1700多萬，海關在火炭拘捕1名22歲接貨男子，涉嫌觸犯一宗販賣危險藥物、2宗管有危險藥物以及2宗管有可用作吸食危險藥物工具罪。

海關在火炭拘捕1名22歲接貨男子，涉嫌觸犯一宗販賣危險藥物、2宗管有危險藥物以及2宗管有可用作吸食危險藥物工具罪。（王譯揚攝）

香港海關昨（18日）在香港國際機場檢查一批4個由美國空運到港，報稱是電子零件的金屬箱期間，發現箱內收藏了一批約60公斤的懷疑大麻花，市值約1700多萬。（王譯揚攝）

香港海關昨（18日）在香港國際機場檢查一批4個由美國空運到港，報稱是電子零件的金屬箱期間，發現箱內收藏了一批約60公斤的懷疑大麻花，市值約1700多萬。（王譯揚攝）

海關毒品調查科機場調查課接手調查案件，在火炭及上水再檢獲1.5克的懷疑大麻及一批懷疑毒品吸食工具，並拘捕一名22歲接貨男子，報稱髮型屋助理人，在他身上搜出1克懷疑大麻花及一套懷疑毒品吸食工具。海關其後在被捕男子位於上水的住所再檢獲0.5克懷疑草本大麻及一套懷疑毒品吸食工具。

被捕男子涉嫌觸犯一宗販賣危險藥物、2宗管有危險藥物以及2宗管有可用作吸食危險藥物工具罪，明日將於沙田裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，販賣危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判罰款500萬元及終身監禁。