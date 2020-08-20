被打車長頭傷縫4針　制服沾滿血漬　工會強烈譴責惡行

兩名醉漢於旺角走出馬路截的士遭巴士響號警告，疑心生不忿，竟乘的士追至美孚巴士總站尋仇，兩人以地拖棍狂毆車長，車長身體多處受傷，制服上沾滿血漬。逞兇者一人被警員當場制服，另一則逃脫。據了解，車長頭部需縫4針，要休息7天。 香港專營巴士僱員總工會強烈譴責有關惡行，認為該名車長響號警告行人並無不妥。而平日不時發生乘客與車長罵戰的事件，工會建議車長盡量不要跟乘客對罵，「避得就避，有事就報警處理」。

車長被人以地拖棍狂毆，其制服沾滿血漬。（工會提供）

香港專營巴士僱員總工會主席郭志誠強烈譴責兩名惡漢追打車長的行為，形容事件非常惡劣，「拎埋武器去打，存心傷害他人身體」。郭表示，該名車長看見有人站在馬路上而響號的做法正確，「見到有危險就要提一提路人」。郭又指，乘客與車長罵戰經常發生，工會建議車長盡量不要跟乘客對罵，「避得就避，有事就報警處理」。

兩醉漢旺角不忿被巴士「呠」 飛的追至美孚總站狂毆車長

事發在今（20日）凌晨，兩名身上帶有酒氣的男子於旺角塘尾道走出馬路截的士，正在埋站的九巴2A線巴士立即響號「呠」二人，示意有車駛近。有人為此震怒，一度隔空指罵車長，車長無視兩人的指罵，上落客後繼續開車前往美孚巴士總站。然而，該兩名男子疑心生不忿，竟截乘的士追往美孚巴士總站，並詢問站長「岩岩邊個響咹？」，站長稱該名車長已回來，兩人隨即將車長帶至巴士站暗角處以地拖棍毆打他，血跡飛濺兩側牆上。據悉，車長頭部需縫4針、需要休息7天。

車長事後由救護車送院治理。警方到場拘捕1名紋身醉漢，他亦報稱受傷，由另1輛救護車送院。至於另1名身穿黑衣的男子則逃逸。