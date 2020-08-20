北角警署確診警員戰勝新冠肺炎　康復後捐「恢復血漿」助垂危患者

新冠肺炎疲情肆虐本港，今年2月北角警署一名男警員確診，事隔近半年該名48歲警員阿恩，經治療後戰勝新冠肺炎。早前阿恩覆診時留下血液作研究用途，發現其血液能幫助其他確診者，阿恩兩個月內3度捐血，讓院方從血液提取「恢復血漿」救人，當中幫助一名留醫深切治療部的垂危患者，渡過危險期。 目前身體完全康復的阿恩，未有任何後遺症，3月底他已經重返警隊工作。回想確診時，阿恩最擔心感染親友及同袍，他稱目前疫情仍嚴峻，他希望香港人能夠同心抗疫。

早前阿恩覆診時留下血液作研究用途，發現其血液能幫助其他確診者，他兩個月內3度捐血，讓院方從血液提取「恢復血漿」救人。（「警聲」圖片）

新冠肺炎疲情肆虐，本港累積確診個案高達4500多宗，患者包括紀律部隊人員。駐守北角警署48歲警員阿恩，今年2月不幸感染新冠肺炎，最近阿恩接受《警聲》訪問時指，2月時他因咳和發燒到診所求醫，留下深喉唾液樣本，經檢測後證實確診新冠肺炎，立即被送到聯合醫院留醫。

「最擔心的就是發病前感染了親友、同袍及其他人。」阿恩指經醫生診治，他3日後已經退燒，並無任何不適及病徵，其家人經過隔離和檢測後，亦證實無染病。至3月8日阿恩接受兩次檢測，結果均呈陰性，院方准許他出院，至3月底他已重返警隊工作。

康復後捐「恢復血漿」助垂危患者

4月中阿恩到瑪麗醫院覆診，他留下血液作為大學研究用途，讓研究員了解病癒人士身體反應。其後，他獲告知其血液能幫助其他確診者，當中對抗新冠肺炎的「恢復血漿」非常難得。由於捐贈者須為年齡介乎18歲至60歲的男性，無嚴重疾病，以及抗體濃度要有1比160或以上。

乎合條件的阿恩毫不猶疑，他於4至6月期間捐贈3次「恢復血漿」。據阿恩所知，他第一次捐血時，全港只有單位數字的新冠肺炎康復者，符合資格且願意捐血。其後他從醫護人員口中得知，由他的血液裏提取的「恢復血漿」，最少替一名在深切治療部的垂危患者，度過危險期。

希望香港人同心抗疫

據《警聲》訪問報道，阿恩稱去年6月起香港爆發反修例風波，警隊成為磨心。疫情下有警員不幸染病，對於有少數人幸災樂禍，阿恩坦言曾感到不開心，他指言論無動搖他救人的決心，「由我24年前投身警務工作開始，抑或最近捐血，我仍然不忘初心，我只想幫人。」最後，阿恩希望香港人能夠同心抗疫。