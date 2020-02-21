【武漢肺炎】警員確診、個案複雜性增　衞生署警方啟動超級電腦

由新型冠狀病毒引發的武漢肺炎疫情持續，本港累計68宗確診病例。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今(21日)表示，基於本地確診個案及複雜性增多，署方今日正式確定請求警方協助，啟動「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS），以追蹤患者相互關係，現正與警方磋商細節。 她又提到，近日先後確診的一粥麵員工及警員同告感染，惟雙方關係至今仍未得以清楚梳理，例如雙方同場時間，將循八達通紀錄追查。

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2003年追查到2.6萬名與沙士患者有接觸人士

據資料顯示，警方「超級電腦」是由刑事部刑事支援科掌管，由上世紀90年代從英國引入香港，主要用於刑事調查，於2003年沙士爆發，首利用作為追蹤傳染病用途，只需輸入姓名和住址等資料，經過運算和分析，即可得出沙士患者關係網絡圖，當時成功追查到2.6萬個與疑似及確診病患者有接觸人士。

張竹君指，MIIDSS可展示患者相互關係，「無明顯關連的人，經警方協助下，睇吓可唔可以搵到其中的關連。」她又指，近日的確診個案複雜性增多，包括的士司機、兩名曾搭同一班金巴的乘客，亦有個案「住址近，同去過的地方都近」，惟追查下無所獲，期望可透過MIIDSS得到更多資料。

身穿防護衣的醫護人員，昨晚前往確診警員居所，接載其家人前往聯合醫院。（陳浩然攝/資料圖片）

盼查八達通紀錄 找出確診警與一粥麵收銀關聯點



張竹君又提到，一粥麵收銀及警員同告感染，惟雙方關係至今仍未得以清楚梳理，「例如咩時候去，第67位（一粥麵員工）發病（10日）後只返過一日工（11日），睇吓會唔會可以從警員八達通紀錄追查。」



被問到延至今天始啟用系統是否已太遲，張竹君未置可否，她解畫指，早期確診者多屬外來個案，其後有患者出席飯局後證實染病，亦易於追蹤病源，惟近日循門診及本地個案有增多趨勢，「所以要搵警方幫手，拎資料先可入電腦。」至於運作組節，則需再與警方洽談。

警方今日晚上在其Facebook專頁表示，「重大事件調查及災難支援系統」（MIIDSS）能追蹤病患者及其他有接觸人士，以及其曾經前往的地方，系統主要用於重大案件調查、災難支援和傳染病追蹤功能，目的是要確認有沒有大規模感染。