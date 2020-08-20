西營盤猝死│餐廳經理昏迷女侍應床上　送院亡　袋中檢2樽壯陽藥

西營盤今（20日）凌晨一名中年漢離奇猝死，消息指，46歲男死者任職餐廳經理，昨晚夜訪同餐廳女侍應住所，其後於床上失去意識，送院後不治。女侍應報稱2人於單位內傾公事，警方事後在死者袋中發現2樽壯陽藥「孟加拉虎王」，調查後得悉他有心絞痛及高血壓等病歷，正調查其真正死因。有醫生指大部分壯陽藥品含有用作治療陽痿的昔多芬（Sildenafil）成份，可引發心臟病患者心肌梗塞，忠告有心臟病患者絕對不可以服用。

警員登樓調查。

死者患心絞痛及高血壓 2個月前曾求診

猝死的46歲男子姓李，任職餐廳經理。消息指，李有吸煙習慣，又經常夜瞓，今年6月他發現患有心絞痛及高血壓，曾向私家醫生求診，他又經常向身邊人抱怨工作壓力大，近日常有心絞痛。據知，李經理有一名同居多年女友，他們與事件中報案的46歲姓丘女子於同一餐廳任職，2女均為侍應。

現場消息稱，昨晚11時許，李男深夜造訪丘女位於西營盤香閏，至今日凌晨零時許，李男於床上不適並嘔吐，其後失去意識倒卧床上，丘女見狀大驚報案，救護車接報到場，將李男送往醫院搶救，惟最終不治。事發後，有人向警方報稱與死者是上司及下屬關係，事發前在住所內傾公事。

警方其後於李男一個袋內發現兩樽壯陽藥品「Bangladesh King Tiger」（孟加拉虎王），其中一樽只剩少量藥丸，正調查是否有人服藥後猝死，據知，醫生檢查證實死者無表面傷痕，但真正死因仍待進一步釐清。

警方於死者一個袋內發現2樽壯陽藥品。警員事後檢走一袋證物。

心臟科醫生：壯陽藥物大部份含昔多芬成份 可引發心絞痛患者心肌梗塞

根據網上資料「Bangladesh King Tiger」聲稱為內地一間製藥集團推出的純中藥保健品，然而根據本港衞生署藥物辦公室資料，該壯陽藥在港非註冊藥劑製品，台灣於2018年進行檢驗，驗出不符規定的西藥成份昔多芬（Sildenafil），並指成份恐造成身體危害，台灣衛生利部食品藥物管理署促請消費者不要食用，而其公司名稱亦不詳。

用作治療陽痿的昔多芬是威而鋼（俗稱偉哥）主要成份。心臟科專科醫生蘇睿智表示，大部分聲稱壯陽的中成藥都有昔多芬成份，他警告，患有心絞痛等心臟問題患者，絕對不可以服用，因為昔多芬藉擴張血管的充血效果，令陰莖勃起，但同時會令血壓會驟降，引發心肌梗塞。如患者心肌梗塞，身邊人需盡快報警，並嘗試將患者雙腳放高，減緩情況。他亦提醒，倘遇性功能問題，宜向醫生求診，切忌亂服成藥。