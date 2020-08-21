雌雄騙徒自稱財務中介　訛稱助申請低息貸款　騙取457萬元被捕

一對男女自稱財務中介，以電話促銷形式接觸受害人，訛稱協助申請低息貸款。警方初步調查相信男騙徒陪同受害人到持牌銀行及按揭機構，成功借款並提取現金後，聲稱可代為到其他銀行開借貸戶口，借取更高額的低息貸款，索去現金後逃去。案中涉及4名受害者，涉款457萬元，最大一宗受害人被騙取150萬元。警方以涉嫌串謀詐騙拘捕該對男女。

案中涉及4名受害者，涉款457萬元，最大一宗受害人被騙取150萬元。（黃偉民攝）

騙借貸後辦公室人去樓空

油尖刑事調查隊第三隊督察莊德謙交代案情指，本年7月中陸續接獲市民報案，稱年頭開始接獲自稱銀行職員、中介或財務顧問人士來電，表示可協助向持牌銀行或借貸公司借取高額低息貸款。受害人應邀到尖沙咀寶勒巷一間集團式中介公司，與騙徒洽談，並相約到持牌銀行、按揭機構借取高額貸款，騙徒又陪同受害人兌換借貸本票、提取現金，聲稱可用此筆現金再去其他銀行開借貸戶口，以提高信貸額，借取更高額的低息貸款。騙徒取得本金後失去蹤影，位於寶勒巷的公司亦人去樓空。

莊續稱，案中有4名受害人，涉及457萬港元，當中最高金額的受害人被騙取150萬港元，其次為120萬、117萬及70萬。警方相信騙案集團式經營，被捕男女為骨幹成員，不排除更多人涉案，警方或採取更多拘捕行動。他表示被捕的一男一女同為44歲，警方在前日（19日）傍晚到二人位於天水圍的住所採取行動，檢獲懷疑與案有關的借貸文件，二人正在拘留。女被捕人報稱無業，為中介公司註冊董事；男被捕人報稱貨車司機，是公司前註冊董事，警方相信他帶受害人到持牌銀行借取貸款或申請按揭。

他指出，受害人收到自稱正當財務中介隨機來電，本來沒打算大額借貸，但被騙徒游說高額貸款。警方初步調查疑涉更多受害人，他呼籲市民如懷疑被騙，可致電3661 9273與油尖刑事調查隊第三隊聯絡，提醒市民勿輕信財務借貸電話，如有懷疑應向有關機構核實，勿將現金交到陌生人手上。警方重申，串謀詐騙屬嚴重罪行，一經定罪，最高刑罰可判處監禁14年。