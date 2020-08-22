警九龍大反黑拉賭掃毒冚酒吧　逾200人分涉多宗罪被捕

東、西九龍刑事總部反黑組、總區特別職務隊、聯同兩總區內分區反黑組及軍裝部，昨（21日）展開「犁庭掃穴」大規模反黑行動，搜查區內20多處地點。 截至今日（22日）凌晨4時，最少拘捕128男74女（14至78歲），分涉「經營賭博場所」、「在賭博場所內賭博」、「刑事恐嚇」、「販運危險藥物」、「管有危險藥物」、「無牌售賣酒類飲品」及「在無領取牌照的地方飲酒」等罪。部分人亦涉違反抗疫令被票控。

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其中今日凌晨3時，油尖警區反黑組在柯士甸道搗破2間無牌酒吧，並檢獲重約138克懷疑可卡因，拘捕43男23女（16至35歲），包括3名負責人。據了解，酒吧面積約500至600呎，由黑幫營運約3個月，需由熟人介紹方可光顧。油尖警區反黑組偵緝督察劉鈞豪呼籲市民切勿以身試法，增加播疫風險。

而昨日（21日）中午，旺角警區反黑組及特別職務隊，在旺角一帶多個單位，搗破4個非法賭檔及1個毒窟，檢獲釣魚機、射擊遊戲機、老虎機、少量懷疑海洛英、18粒懷疑藍精靈、少量現金等，毒品總市值約7,000元。行動中，姓魏（47歲）女主持、3男7女（24至52歲）賭客被捕；而1名姓趙（57歲）男子，則涉「經營毒窟」及「販賣危險藥物」；其餘8男3女及13名非華裔男（26至62歲），則涉嫌「吸食或注射毒品」。

而西九龍總區反黑組，昨晚則在旺角荔枝角道搗破1個非法賭檔，拘捕姓張（39歲）女負責人，她涉嫌「經營賭博場所」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）；另18男7女（16至60歲），則涉「在賭博場所內賭博」被捕。