禁堂食令｜01揭新田食肆違規　職員稱今晚唔做生意　警方食環巡查

《香港01》揭發新田購物城食街有食肆一連三晚違規做晚市堂食。本網記者今晚（24日）再回現場視察，發現店外水盡鵝飛，未見食客。記者再以客人身份了解，樓面阿姐僅稱﹕「今日冇做生意呀，冇貨（食材）到！」警方及食環署亦有派員到場，警方疑未見有食客，未幾便離開；食環署人員則在食肆調查及拍攝。 餐飲聯業協會會長黃家和呼籲食肆在疫情底下需遵守法例，惟坦言事件反映餐飲業渴望「多返一啲生意」。他又指，餐飲業界七月生意額已跌六成，損失約50億，相信八月生意額將進一步下跌至七成，損失金額預計於65至70億元之間。

《香港01》接獲市民投訴，指新田購物城的新田食街，有食肆違反禁令。根據市民報料及記者視察，發現該食肆由上周五（24日）起，至少一連三日晚市堂食照舊，室外座無虛席，座位未見相隔1.5米或以隔板相隔，有食客打邊爐、飲酒、吸煙，職員會送菜，更會招呼客人坐下用膳。而且廚房內的人沒有戴口罩，職員亦沒有為進入店內的食客量度體溫，店內未見有提供消毒搓手液。惟食肆職員及新田購物城管理處皆拒絕回應事件。

涉事食肆晚上停業 職員﹕冇貨（食材）到

記者於今晚再回現場查看，發現該食肆沒有食客，室外沒有開燈，只有職員在店內進行清潔。記者再次以客人身份了解，女職員只稱﹕「今日冇做生意呀，冇貨（食材）到！」至晚上近7時，有兩輛警車到新田食街巡查，未幾疑發現沒有食客，便駛離現場。另外，有兩名食環署職員到涉事食肆查問及拍攝現場情況。

有讀者向《香港01》報料，指於上周六（22日）行經新田購物城的食街時，發現有餐廳公然違規做晚市堂食。（讀者提供圖片）

新田食街一間食肆，周日（23日）晚市店外坐滿客人，有食客打邉爐，餐廳職員則送餐至門外為客上菜。 （香港01記者攝）

黃家和﹕違例反映餐飲業盼生意增

餐飲聯業協會會長黃家和表示，餐飲業整體上均遵守防疫措施，較少聽聞有人違例，呼籲疫情底下仍需遵守法例，但同時表示有餐廳疑違例反映餐飲業渴望「多返一啲生意」。他表示，現時市民飲食模式改變，更多人選擇在家中煮食，造成餐飲業進一步萎縮的困境，業界為爭取生意已陸續推出不同優惠吸引顧客，例如推出外賣低至五折優惠等等。

料8月餐飲業生意額跌七成 損失逾65億元

黃家和指，希望政府在聆聽專家意見同時，在經濟上亦可作出平衡，容許餐廳在做足防疫工作前提下，放寬部分措施，紓緩飲食業困境。他指，受禁堂食令影響下，餐飲業界七月生意額已跌六成，損失約50億，而八月情況更加嚴崚，預防疫措施未有放寬，相信本月生意額將進一步下跌至七成，損失金額預計於65至70億元之間，形容現時餐飲業已「山窮水盡」，仍然開業的餐廳不少因取得「保就業」計劃資助等，需要堅持開業「蝕住本做」。

警：六次巡落馬洲區無發現違規

警方發言人回覆稱，自上月15日實施晚市禁堂食以來，警方並沒有接獲有關新田村路300號懷疑違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）及《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）的報案，其間人員曾六次於落馬洲區針對該兩條規例進行巡邏，並沒有發現相關違規情況。

食環署﹕曾接獲該食肆員工無戴口罩投訴

食環署表示，自《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（《規例》）（第599F章）生效以來，截至昨日（23日），食環署就元朗區餐飲業處所負責人違反《規例》共作出13宗檢控。

根據記錄，食環署近日曾接獲一宗有關查詢所指處所有員工在工作期間沒有配戴口罩的投訴。食環署人員今日（24日）派員巡查有關處所，其間未有發現違規情況。食環署會繼續留意有關情況及採取適當行動。