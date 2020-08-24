禁堂食令｜直擊新田食街餐廳違規　晚巿座無虛席　職員招呼坐低食

港府實行「晚市禁堂食」措施逾月，令餐飲業重創，日前曾傳出放寬規例，結果空歡喜一場，更延長措施一周。食肆謀求出路，推出外賣送上門或自取優惠，也有食肆鋌而走險，照舊晚市堂食。《香港01》發現新田購物城的食街內，有食肆無視禁令，一連三日晚市堂食照舊。記者周日（23日）喬裝客人放蛇直擊，發現餐廳室外座位幾乎座無虛席，食客以男性為主，如常打邊爐、飲酒、吸煙。餐廳職員向記者表示不可以在店內用餐，但店外的座位可隨便使用，職員更會送餐。記者提及擔心遇巡查被票控，職員不以為然稱﹕「響度食啦，唔會（巡查）。」 今日（24日）上午，《香港01》記者再往涉事餐廳查詢事件，負責收銀的職員稱「負責人唔係到，咩都唔知。」記者現場觀察，餐廳有廚房職員沒有戴口罩。 《香港01》已就事件向警方、食環署及衞生署等執法部門查詢。

有讀者向《香港01》報料，指於上周六（22日）行經新田購物城的食街時，發現有餐廳公然違規做晚市堂食。（讀者提供圖片）

新田食街一間食肆，周日晚市店外坐滿客人，有食客打邉爐，餐廳職員則送餐至門外為客上菜。 （香港01記者攝）

有讀者向《香港01》投訴，指上周五（21日）行經新田購物城的食街時，發現有餐廳公然違規做晚市堂食，供客人在食肆外的餐檯用膳，除了附近村民、工人外，亦有單車客，翌日情況依舊。根據讀者提供的照片所見，上周六（22日）晚上，餐廳外有數檯食客，其中一檯有至少8人。

《香港01》記者於周日（23日）晚上約8時許到食街視察，其中一間食肆對開的室外位置，擺放十多張餐檯，有職員為食客落單及送菜。餐檯之間並無相隔1.5米，亦沒有以膠板隔開。現場所見，至少有10檯客人，大多超過2人限聚令，部分甚至有6、7人一檯，除了吃小菜、打邊爐外，食客亦有飲酒及吸煙，但未見有客人戴口罩。其間，亦有客人到場取外賣但沒有戴口罩。

記者喬裝顧客走入店內了解，雖然餐廳有準備探熱器，但職員未有為記者探熱。樓面阿姐有戴口罩，但在廚房內的人則沒有戴上口罩。記者向職員查詢是否可以堂食，職員稱﹕「可以，呢邊同對面坐都得」，她亦解釋店內不可以坐，「響度食啦，幾個人響食啦，無檯你咪去對開坐，入面唔坐得。」職員落力推薦食肆的招牌小菜。現場所見，涉事餐廳外所擺放的檯凳，與其他餐廳外的檯凳不一樣，但未知道是否屬涉事餐廳所有，或由食街管理公司擁有，惟職員向記者表示，亦可坐在對面餐廳外的檯凳。

記者曾表達被票控的憂慮，職員指甚少有政府部門巡查新田食街，又指﹕「唔會唔會（巡查），兩個人一張檯唔會（被捕）」，更指即使是3個人也不怕。惟疑因違反禁堂食令，記者發現現場的人甚有戒心，對陌生的客人亦有所警剔。

8月23日晚新田食街餐廳情況：

+ 6 + 5 + 4

周一（24日）上午，《香港01》記者再往涉事餐廳查詢事件，現場觀察，廚房職員仍然沒有戴口罩。（香港01記者攝）

根據《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，餐飲業務的處所的部分範圍包括有人（不論是否該業務）在該地方為該業務的顧客提供座位或桌子；及該地方毗連該業務的處所；或屬任何處所（相關處所）的部分範圍，而該業務的處所位於相關處所內。

根據第599F章《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》，涉事食肆共違反至少有7項違項。包括晚市禁堂食；應在入口處張貼告示，提醒顧客在不容許在該處所内飲食的時段內，不應於毗連該餐飲處所的地方進食或飲用食物或飲品；不得有多於2人同坐一桌；桌子擺放布局至少有1.5米距離，或設有隔板作出有效分隔；任何人身處任何餐飲處所內，除在該處所飲食時外，須一直佩戴口罩；須在任何餐飲處所，為在其內的人提供消毒潔手液；在容許某人進入餐飲處所前，須先為該人量度體溫。