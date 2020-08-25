粵港聯合打擊人口販運行動　搗跨境人蛇集團拘包括港主腦共104人

本港警方與入境處聯同廣東省公安廳、海警局和珠海市等執法部門，過去兩個月展開代號「箭雲（Dartshower）」打擊跨境販運人口集團行動，並以涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」和「依靠他人賣淫的收入維生」等罪拘捕集團香港主腦、14名骨幹成員、26名助手及63名非法入境者及黑工，合共104人，他們年齡介乎16至65歲，部分人有三合會背景。行動中，警方共扣查17艘快艇和3輛私家車，總值900萬元。警方相信已經瓦解一個活躍於中港兩地的販運人口集團，他們安排人蛇來港賣淫，或到地盤、回收場工作，甚至被黑幫招攬犯案。

警方與入境處聯同廣東海警局過去兩個月，展開代號「箭雲（Dartshower）」打擊跨境販運人口集團行動，並以涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」和「依靠他人賣淫的收入維生」等罪拘捕104人。（鄧詠中攝）

警方新界北總區重案組第二隊總督察溫景亨表示，新界北總區販運人口調查隊自去年成立，一直關注區內販運人口及偷渡情況，中港兩地相關執法部門緊密溝通及情報交流。由於新冠肺炎下出入境管制措施收緊，除以往常見的南亞裔人蛇外，中國籍人士偷渡來港數字亦有增加。經過深入調查及情報分析，警方鎖定一個犯罪集團，主腦透過廣東省接頭人利用網上社交平台招募有意來港工作的人士，收取每人5000至15000元人民幣不等人頭費。溫指，集團會在深夜時份，運用裝有三個大馬力摩打的快艇偷運人蛇來港，主要由珠海出發，經水路在港西面海域如東涌、屯門海岸上岸。人蛇來港後會被帶到酒店等藏身點安頓，再經集團安排工作，以地盤、回收場等體力勞動工作為主，或從事非法賣淫。集團亦會物色身材健碩、好勇鬥狠人士，以往一般挑選南亞裔人士，參與黑社會活動。

溫表示，行動中集團主腦、14名骨幹成員、26名助手及63名非法入境者及黑工，合共104人被捕，年齡介乎16至65歲，部分人有三合會背景。他們涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」和「依靠他人賣淫的收入維生」等罪被捕。警方相信已經瓦解該個販運人口集團，他們自6月開始運作，安排人蛇來港賣淫，或到地盤、回收場工作，甚至被黑幫招攬犯案。

警方搗破粵港販運人口集團，展示集團運作模式

接載人蛇的私家車7月21日在赤鱲角附近海岸接載2名偷渡內地女子，逃避追截往九龍方向駛去，警方一直追到油麻地柯士甸道將私家車截停，拘捕1名本地男子及車內2名內地女子。（鄧詠中攝）

新界北總區重案組販運人口調查隊高級督察廖秉科表示，自7月起，新界北總區刑事部聯同水警總區、有組織罪案及三合會調查科和入境處採取執法行動，在7月21日及23日，探員在東涌一帶埋伏，以涉嫌「安排未獲授權進境者前來香港的旅程」拘捕2名集團骨幹成員。他們為本地男子（33至41歲），當時接應6名剛上岸的人蛇，已被落案起訴。另外截獲一部接載人蛇的私家車，7月21日他們在赤鱲角附近海岸接載2名偷渡內地女子，逃避追截往九龍方向駛去，警方一直追到油麻地柯士甸道將私家車截停，拘捕1名本地男子及車內2名內地女子。

針對相關賣淫活動，警方8月以放蛇形式，在屯門區一間酒店拘捕3名非法入境或逾期居留的女子；另外以「依靠他人賣淫的收入維生」拘捕4男（26至41歲），他們涉嫌控制非法入境女性在酒店非法賣淫。警方相信集團主腦是38歲有三合會背景男子，他昨日被捕。

香港警方海陸兩路打擊人口販運

水警總區刑事部（行政及支援）總督察潘以靖講解海上執法行動，8月21日新界北總區刑事部、水警總區刑事部、水警小艇分區、水警西分區聯同香港入境處、廣東省公安廳出入境管理局、廣東海警和珠海市出入境管理支隊，採取反偷渡行動。執法人員在屯門沿海一帶埋伏，水警小艇發現一艘無着燈的可疑快艇，靠近龍鼓灘一帶。水警小艇亮起藍燈駛近快艇示意它停船，但快艇無視停船指示，反而急速改變方向逃走。水警最終在發電廠截獲快艇，當時快艇上載有19人，包括一名駕駛快艇的內地男子、兩名香港男子、8男8女內地人，但僅得5件救生衣。

船上人士分別被警方以「拒絕停航」、「危害他人海上安全」、「協助未獲授權進境者前來香港的旅程」及「非法入境」罪名拘捕。

廖秉科補充廣東海警局相關執法行動，7月29日凌晨廣東海警局在近香港海域截獲11艘可疑快艇，並拘捕船上26名內地船員，經調查快艇均經改裝、裝有大馬力摩打，相信被捕人與船隻都是與涉案集團有關。

另外8月初廣東海警局偵破兩宗海上偷渡案，截獲一部運載人蛇由香港駛入珠海海域的快艇，以及兩部接應車輛，拘捕5名骨幹成員，其中兩名香港男子負責駕駛快艇，另外拘捕30名越南及中國籍非法入境者。